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7 часов назад

На аукцион выставлена еще одна гитара Курта Кобейна

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Одну из гитар Курта Кобейна продадут с молотка. Инструмент оценили в 60-80 тысяч долларов. Аукцион пройдет в мае, он будет посвящен личным предметам культовых музыкантов, пишет «Интерфакс».

Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион
Фото: YOUTUBEYOUTUBE

Гитара, на которой играл основатель и лидер рок-группы Nirvana, была выпущена в 1969 году. Инструмент был снят в клипе на песню Smells Like Teen Spirit. Последние 12 лет ее выставляли в музее поп-культуры в Сиэтле.

Два года назад одна из гитар Курта Кобейна была продана с молотка за 6 миллионов долларов. Это сделало ее самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе, отмечает агентство.

Шоу-бизнес,Курт Кобейн,
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