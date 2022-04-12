Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион

Одну из гитар Курта Кобейна продадут с молотка. Инструмент оценили в 60-80 тысяч долларов. Аукцион пройдет в мае, он будет посвящен личным предметам культовых музыкантов, пишет «Интерфакс».

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Гитара, на которой играл основатель и лидер рок-группы Nirvana, была выпущена в 1969 году. Инструмент был снят в клипе на песню Smells Like Teen Spirit. Последние 12 лет ее выставляли в музее поп-культуры в Сиэтле.