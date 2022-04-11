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14 минут назад

Собчак объяснила отъезд из России рабочей поездкой

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Собчак объяснила свой отъезд из России рабочей поездкой. Об этом сообщается на сайте "Пятого канала".

Собчак объяснила отъезд из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Больше всего в моей работе я не люблю командировки, которые выпадают на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул", — заявила Собчак.

Ранее стало известно, что Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово, в очереди на рейс до Тель-Авива. На кадрах видно, как журналистка проходит регистрацию на рейс. До этого подписчики телеведущей, узнав об ее отъезде в Турцию, подумали, что она решила эмигрировать. Однако позднее она опровергла слухи о том, что улетает из России, пояснив, что у ребенка каникулы в школе и они улетели в отпуск.

Накануне издание Нaaretz со ссылкой на источник сообщало, что Собчак и ее пятилетний сын Платон получили гражданство Израиля. Сама телеведущая рассказала, что находится в Подмосковье.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Аэропорт Домодедово,
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