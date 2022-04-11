Собчак объяснила отъезд из России

"Больше всего в моей работе я не люблю командировки, которые выпадают на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул", — заявила Собчак.

Ранее стало известно, что Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово, в очереди на рейс до Тель-Авива. На кадрах видно, как журналистка проходит регистрацию на рейс. До этого подписчики телеведущей, узнав об ее отъезде в Турцию, подумали, что она решила эмигрировать. Однако позднее она опровергла слухи о том, что улетает из России, пояснив, что у ребенка каникулы в школе и они улетели в отпуск.