Группа "Земляне" отметит юбилей концертом в Петербурге

"Этот по-настоящему масштабный, грандиозный, невероятно зрелищный концерт - наш подарок самим себе к 45-летию и подарок нашим поклонникам. Вся страна пела, поет, и верим, что будет петь наши песни. Очень важно, чтобы все могли пойти на наш концерт. Сейчас это очень нужно всем - поддержка, единение, мужество и вера в идеалы. То, что мы всегда несли в своем творчестве и будем нести", - рассказал основатель группы и ее руководитель Владимир Киселев.