Группа "Земляне" отметит юбилей концертом в Петербурге

Рок-группа "Земляне" анонсировала большой летний концерт "Возвращение легенды" в Петербурге, приуроченный к 45-летнему юбилею коллектива. Выступление в родном для "Землян" городе на Неве состоится на стадионе "Газпром-Арена" 2 июля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе группы.
"Этот по-настоящему масштабный, грандиозный, невероятно зрелищный концерт - наш подарок самим себе к 45-летию и подарок нашим поклонникам. Вся страна пела, поет, и верим, что будет петь наши песни. Очень важно, чтобы все могли пойти на наш концерт. Сейчас это очень нужно всем - поддержка, единение, мужество и вера в идеалы. То, что мы всегда несли в своем творчестве и будем нести", - рассказал основатель группы и ее руководитель Владимир Киселев.
Сообщается, что билеты на концерт будут иметь символическую цену в 45 и 70 рублей - в честь юбилея самой группы, а также юбилея Владимира Киселева, который в июле отметит 70-й день рождения. Организаторы планируют собрать на мероприятии несколько десятков тысяч зрителей.
Концерт будет сопровождаться масштабным пиротехническим и световым шоу, а группа обещает исполнить все свои легендарные хиты. Кроме того, зрители услышат новые песни, записанные в 2021-2022 годах. На сцену выйдут фронт-вокалист и гитарист Игорь Романов, воссоединившийся с группой в прошлом году, руководитель коллектива Владимир Киселев как барабанщик, а также молодые участники Андрей Храмов (вокал) и Андрей Дубровин (клавиши).
Пик популярности "Землян" пришелся на первую половину 1980-х годов. Тогда коллектив стал одним из первых, кто получил право на легальные гастроли в статусе рок-группы. Композиции "Поверь в мечту", "Прости, Земля", "Каскадеры", "Трава у дома" стали визитной карточкой ансамбля. С конца 80-х в группе неоднократно менялись музыканты, а осенью 2021 года было объявлено о возвращении в нее участников "золотого" состава - барабанщика Владимира Киселева и гитариста Игоря Романова. Главный хит "Землян", песня "Трава у дома", с 2009 года является официальным Гимном российской космонавтики.