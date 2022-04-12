Появились подробности жизни Пугачевой в Израиле

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео.

Фото: ТАСС ТАСС

Супруги якобы проживают на просторной каменной вилле за массивным забором, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Yobajur.

Отмечается, что в Кесарии же проживает брат Галкина, а сама звездная семья якобы снимает дом за 1 млн рублей в месяц. Также есть данные о том, что дом находится в собственности Пугачевой, но артисты эти слухи не комментируют.

Также за последний месяц Пугачева выходила на связь с фанатами, она сообщила, что уехала отдохнуть и полечиться. По неподтвержденным данным, пара якобы намерена найти школу для своих детей в израильском городе.

Галкин заявил, что даст несколько концертов в Израиле, он также пригласил местных политиков на свои концерты.