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8 часов назад

Появились подробности жизни Пугачевой и Галкина в Израиле

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео.

Появились подробности жизни Пугачевой в Израиле
Фото: ТАССТАСС

Супруги якобы проживают на просторной каменной вилле за массивным забором, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Yobajur.

Отмечается, что в Кесарии же проживает брат Галкина, а сама звездная семья якобы снимает дом за 1 млн рублей в месяц. Также есть данные о том, что дом находится в собственности Пугачевой, но артисты эти слухи не комментируют.

Также за последний месяц Пугачева выходила на связь с фанатами, она сообщила, что уехала отдохнуть и полечиться. По неподтвержденным данным, пара якобы намерена найти школу для своих детей в израильском городе.

Галкин заявил, что даст несколько концертов в Израиле, он также пригласил местных политиков на свои концерты.

Напомним, в начале марта Пугачева опровергала слухи о своем переезде в Израиль, она заявляла, что «лечение не является эмиграцией».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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