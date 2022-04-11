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20 минут назад

Фанаты нашли дом, в котором живет Алла Пугачева в Израиле

Клео.Ру

В последнее время многие российские звезды стали уезжать из своей страны из-за напряженной политической атмосферы. В числе первых оказалась семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми-близнецами Лизой и Гарри. Так как у Максима есть еврейские корни, они решили остановиться на Израиле.

Фанаты нашли дом Пугачевой в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое время Алла отрицала эмиграцию, уверяя, что улетела всего лишь на лечение и отдых. Поклонники в это не поверили, а сейчас данный факт подтверждается длительным отсутствием звезд – их нет в России уже 2 месяца. При этом Максим Галкин организовывает юмористические концерты в чужой стране. По слухам, билеты разлетаются очень быстро – Галкину даже пришлось организовать 2 дополнительных концерта.

Знаменитая семья выбрала для места своего пребывания древний город Кесарию, который расположен на средиземноморском побережье. Там же проживает брат Максима.

Конечно, звездное семейство привыкло к комфорту, ведь в России они проживали в роскошном замке, построенном по индивидуальному плану. Там было все для жизни и даже развлечений – бассейн, небольшой концертный зал, караоке, бильярд и многое другое.

Местные жители потратили много времени, чтобы узнать, где же проживает знаменитая артистка со своей семьей в Израиле. И вот, спуся 2 месяца,это место было найдено и снято на видео.

Дом, конечно, значительно меньше, чем подмосковные владения, но тоже роскошен. Он представляет собой 3-этажную виллу с бассейном и большой территорией для прогулок. Каждому члену семьи найдется отдельная спальня, плюсом идут помещения для прислуги.

Одни уверяют, что данное жилье пара снимает за 1 млн. рублей в месяц, другие – что дом давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты об этом молчат. Они вообще сейчас редко выходят в Сеть и ничего не рассказывают о своей личной жизни. Но фанаты уверяют, что Пугачева начала подыскивать детям школу в Израиле и нацелена на получение местного гражданства.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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