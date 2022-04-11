Экс-модель обвинила основателя журнала Playboy в домогательствах

Бывшая модель Одри Хаски рассказала о насилии со стороны основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Она поделилась подробностями жизни в особняке бизнесмена.

Одри Хаски призналась, что подверглась насилию со стороны предпринимателя, когда ей было 18 лет. Тогда ее пригласили жить в его дом.

Женщина указала, что основатель популярного журнала надругался над ней в первый день сотрудничества. Мужчина позвал ее в комнату под предлогом обсуждения съемки.

«Он сразу усадил меня на кровать, неожиданно зажег сигарету с марихуаной и заставил закурить. Следующее, что я помню — как он расстегивает ширинку и начинает заниматься со мной сексом, ничего не спрашивая», — поделилась воспоминаниями модель в подкасте Secrets of Playboy.