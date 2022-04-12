«Жуткая история»: Известная актриса заявила о домогательствах режиссера

Актриса и телеведущая Алла Михеева стала известной благодаря съемкам в программе «Вечерний Ургант». В беседе с юмористом Азаматом Мусагалиевым в YouTube-шоу «Я себя знаю» она рассказала, что осталось за кадром одного из выпусков передачи.

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Михеева знакома со многими звездными персонами. Она умеет расположить к себе людей, но такая открытость однажды сыграла с ней злую шутку.

— Это жуткая история… Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы. Мы мило поговорили, — призналась актриса.

Но она была шокирована, поняв, что ее дружелюбие мужчина воспринял как флирт.

— Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить. Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе, — рассказала Михеева.

Знаменитость отметила, что не стала брать у того мужчины интервью, так как от встречи остался неприятный осадок.

Юморист с сочувствием отнесся к собеседнице. Он осудил поведение ее попутчика.

— Мне кажется, это низко. Дождаться, когда девушка уснет и пытаться что-то… Это отвратительно, — заявил он.