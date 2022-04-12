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20 минут назад

«Жуткая история»: Алла Михеева заявила о домогательствах известного режиссера

Вечерняя Москваиещё 4

Актриса и телеведущая Алла Михеева стала известной благодаря съемкам в программе «Вечерний Ургант». В беседе с юмористом Азаматом Мусагалиевым в YouTube-шоу «Я себя знаю» она рассказала, что осталось за кадром одного из выпусков передачи.

«Жуткая история»: Известная актриса заявила о домогательствах режиссера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михеева знакома со многими звездными персонами. Она умеет расположить к себе людей, но такая открытость однажды сыграла с ней злую шутку.

— Это жуткая история… Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы. Мы мило поговорили, — призналась актриса.

Но она была шокирована, поняв, что ее дружелюбие мужчина воспринял как флирт.

— Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить. Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе, — рассказала Михеева.

Знаменитость отметила, что не стала брать у того мужчины интервью, так как от встречи остался неприятный осадок.

Юморист с сочувствием отнесся к собеседнице. Он осудил поведение ее попутчика.

— Мне кажется, это низко. Дождаться, когда девушка уснет и пытаться что-то… Это отвратительно, — заявил он.

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что его коллега, а также народный артист Владимир Машков приставал к его дочери. По словам 84-летнего актера, Машков пользовался своим положением в личных целях. Одной из «жертв» стала дочь Назарова.

Проклова раскрыла детали о домогательствах знаменитого актера

Шоу-бизнес,Вечерний Ургант,Юрий Назаров,Алла Михеева,Владимир Машков,
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