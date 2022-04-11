Певица Марина Девятова беременна вторым ребенком

Пока артистка не собирается уходить в декретный отпуск
38-летняя певица Марина Девятова ждет второго ребенка. Об этом знаменитость рассказала в своем блоге. Звезда опубликовала черно-белую фотографию, где трогательно держит свой округлившийся живот.
«Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы . То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре ! Друзья, это естественное состояние для женщины, когда она оказывается в положении» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Марина.
Также певица добавила, что все еще продолжает работать.
«Мы с мужем уже опытные родители и живем обычной ежедневной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер классы и знаю, что это все мои самые позитивные эмоции, которые передаются пузожителю», — подчеркнула Девятова.
Напомним, звезда уже шесть лет замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. Супруги воспитывают 5-летнюю дочь Ульяну.