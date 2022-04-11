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57 минут назад

Певица Марина Девятова беременна вторым ребенком

WomanHit.ru

Пока артистка не собирается уходить в декретный отпуск

Певица Марина Девятова беременна вторым ребенком
Фото: DepositphotosDepositphotos

38-летняя певица Марина Девятова ждет второго ребенка. Об этом знаменитость рассказала в своем блоге. Звезда опубликовала черно-белую фотографию, где трогательно держит свой округлившийся живот.

«Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы . То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре ! Друзья, это естественное состояние для женщины, когда она оказывается в положении» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Марина.

Также певица добавила, что все еще продолжает работать.

«Мы с мужем уже опытные родители и живем обычной ежедневной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер классы и знаю, что это все мои самые позитивные эмоции, которые передаются пузожителю», — подчеркнула Девятова.

Напомним, звезда уже шесть лет замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. Супруги воспитывают 5-летнюю дочь Ульяну.

Шоу-бизнес,Алексей Пигуренко,Марина Девятова,
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