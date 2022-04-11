Бруклин Бекхэм женился на дочери миллиардера

Торжество оценивается в 316 миллионов рублей

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

23-летний сын футболиста Дэвида Бекхэма и бизнесвумен Виктории Бекхэм Бруклин женился на своей избраннице — 27-летней дочери миллиардера и модели Николе Пельтц. Об этом пара рассказала в своих личных блогах в Сети.

Церемония бракосочетания прошла в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич. Там развернули три шатра на берегу океана. Знаменитости решили растянуть празднование на несколько дней. Всего было около 500 гостей.

На торжество звезд пришли актриса Ева Лонгория, шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Элизабет Херли, принц Гарри и его жена Меган Маркл и многие другие. Об этом сообщает западная пресса. По информации инсайдеров, на праздник потратили около 316 миллионов рублей. Некоторые пользователи Сети раскритиковали Бруклина и Николу. Они отметили, что пара могла бы организовать менее пышное торжество, учитывая ситуацию в мире.