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1 час назад

Бруклин Бекхэм женился на дочери миллиардера

WomanHit.ru

Торжество оценивается в 316 миллионов рублей

Бруклин Бекхэм женился на дочери миллиардера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

23-летний сын футболиста Дэвида Бекхэма и бизнесвумен Виктории Бекхэм Бруклин женился на своей избраннице — 27-летней дочери миллиардера и модели Николе Пельтц. Об этом пара рассказала в своих личных блогах в Сети.

Церемония бракосочетания прошла в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич. Там развернули три шатра на берегу океана. Знаменитости решили растянуть празднование на несколько дней. Всего было около 500 гостей.

На торжество звезд пришли актриса Ева Лонгория, шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Элизабет Херли, принц Гарри и его жена Меган Маркл и многие другие. Об этом сообщает западная пресса. По информации инсайдеров, на праздник потратили около 316 миллионов рублей. Некоторые пользователи Сети раскритиковали Бруклина и Николу. Они отметили, что пара могла бы организовать менее пышное торжество, учитывая ситуацию в мире.

Пельтц и Бекхэм планировали сыграть свадьбу еще в сентябре прошлого года, но перенесли праздник из-за пандемии. Знаменитости за неделю до праздника подписали брачный договор. Состояние семьи Бруклина оценивается в 499 миллионов долларов, а Николы — в 1.7 миллиарда долларов.

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