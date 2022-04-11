Анна Хилькевич рассказала, почему осталась в России
С началом военной спецоперации на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса покинули Россию. Среди них оказались Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, актриса Рената Литвинова, телеведущая Анфиса Чехова, актриса Чулпан Хаматова и многие другие.
Однако актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», предпочла остаться в Москве. Накануне звезда объяснила свою позицию.
«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось. Меня тут же приписали бы к тем, кто сбежал. Все не так просто, как кажется. У меня сейчас много дел и работы в России. О смене гражданства даже не было мысли», - заявила в беседе с mk.ru актриса.
Хилькевич отметила, что ранее рассматривала варианты с переездом «в теплые края», однако отметила, что является патриотом Отечества.
«Буду делать все, чтобы дать свою энергию и ресурсы стране», - отметила звезда.