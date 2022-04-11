Анна Хилькевич рассказала, почему осталась в России

«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось. Меня тут же приписали бы к тем, кто сбежал. Все не так просто, как кажется. У меня сейчас много дел и работы в России. О смене гражданства даже не было мысли», - заявила в беседе с mk.ru актриса.