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47 минут назад

Анна Хилькевич рассказала, почему осталась в России

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Анна Хилькевич рассказала, почему осталась в России

Анна Хилькевич рассказала, почему осталась в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С началом военной спецоперации на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса покинули Россию. Среди них оказались Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, актриса Рената Литвинова, телеведущая Анфиса Чехова, актриса Чулпан Хаматова и многие другие.

Однако актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», предпочла остаться в Москве. Накануне звезда объяснила свою позицию.

«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось. Меня тут же приписали бы к тем, кто сбежал. Все не так просто, как кажется. У меня сейчас много дел и работы в России. О смене гражданства даже не было мысли», - заявила в беседе с mk.ru актриса.

Хилькевич отметила, что ранее рассматривала варианты с переездом «в теплые края», однако отметила, что является патриотом Отечества.

«Буду делать все, чтобы дать свою энергию и ресурсы стране», - отметила звезда.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,Анфиса Чехова,Анна Хилькевич,Рената Литвинова,
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