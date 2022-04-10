Хмельницкая пожаловалась на осложнение после коронавируса

Алена Хмельницкая в прошлом году перенесла коронавирус. Болела артистка достаточно тяжело, но прошло немало времени и, казалось бы, все должно уже забыться. Однако коварный вирус дал крайне неприятное осложнение. Алена теряет волосы. Об этой беде знаменитость рассказала своим поклонникам, - пишет «Комсомольская Правда».

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Чтобы остановить процесс облысения, медики предложили звезде сериалов «С холода» и «Галина» сделать плазмолифтинг кожи головы. Как оказалось, это весьма болезненная процедура.

«Это инъекционная процедура, материалом введения которой является плазма, выделенная из моей крови» - рассказала Хмельницкая.

Теперь остается ждать результата – Ален надеется, что медицина не подведет.

«Плазмолифтинг считается одной из самых эффективных процедур», - говорит она.