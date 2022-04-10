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1 час назад

«Один поцелуй был»: участник «Дома-2» о Бузовой

Ирина Лебедева

Молодой человек Роман Гриценко познакомился с Ольгой Бузовой на съемках реалити-шоу «Дом-2» в 2017 году, позднеевстретился с ней в «Плане Б», но так и не смог добиться ее расположения, - пишет СтарХит.

«Один поцелуй был»: участник «Дома-2» о Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Роман признавался, что неравнодушен к Ольге.

«Тяжело, когда ухаживаешь три месяца за девушкой, которая тебе безумно нравится, и не видишь вообще ничего в ответ», - говорил он.

Однажды прямо во время съемок Гриценко схватил Бузову в охапку и начал страстно целовать. Поклонники реалити-шоу были уверены, что Ольга ответила молодому человеку на такой взрыв чувств. Однако на своей страничке в социальной сети отвергнутый влюбленный сообщил, что теми поцелуями дело и ограничилось

«Так, ребят, о волшебстве с Олей… Волшебства не было. Но один поцелуй был. Вы его помните, он случился на лобном месте».

В шоу «План Б» Роман Гриценко дошел до финала, где единственным его соперником оставался Валерий Попович. Но поющая телеведущая неожиданно объявила, что не станет делать окончательный выбор.

Ольга Бузова разместила в своих соцсетях официальное обращение к модному дому, рассказав, что всегда любила эту марку. Так она отреагировала на сообщения о том, что в некоторых странах россиянкам не разрешают покупать вещи Chanel и требуют подписать отказ от их ношения в России.

Она попросила вернуть ей деньги, пообещав удвоить их и перечислить в благотворительный фонд

Шоу-бизнес,Роман Гриценко,Валерий Попович,Chanel,
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