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59 минут назад

Обнародовано экзотическое меню нового ресторана Лепса

Ирина Лебедева

Григорий Лепс открывает очередной ресторан. Судя по месторасположению – на Патриарших прудах столицы и меню, он будет пафосным.

Обнародовано экзотическое меню нового ресторана Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заведение называется «Зоя», и рассчитано, безусловно, на достаточно обеспеченных любителей поесть. Так, как стало известно Телеграм-каналу «Звездач», гостям точки питания подадут котлеты по-киевски, обсыпанные черной икрой, или, к примеру, устриц в соусе из шампанского и лайма. А чтобы посетитель не только услаждал желудок, но и духовно развивался, процесс застолья будет сопровождаться чтением стихов.

«Зоя» - не первое заведение общественного питания, имеющее отношение к Лепсу. Григорий ранее открыл бар «Рюмка водки», а также стал совладельцем столичного заведения «Лесной» вместе с Эмином Агаларовым.

Российский эстрадный певец Григорий Лепс проиграл суд с Государственным кремлевским дворцом на 2 миллиона рублей.

Еще до пандемии коронавируса был заключен договор о проведении юбилейного концерта музыканта Юрия Антонова.

Мероприятие планировалось на 5 декабря 2020 года, а продюсеры должны были выплатить аванс в размере двух миллионов рублей. При отмене или переносе шоу речь шла о такой же неустойке.

На фоне распространения COVID-19 Лепсу пришлось перенести юбилей Антонова на 2021 год в зал «Крокус Сити Холл». После такого решения руководство Кремлевского дворца обратилось с исковым заявлением.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,
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