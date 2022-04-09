Обнародовано экзотическое меню нового ресторана Лепса

Григорий Лепс открывает очередной ресторан. Судя по месторасположению – на Патриарших прудах столицы и меню, он будет пафосным.

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Заведение называется «Зоя», и рассчитано, безусловно, на достаточно обеспеченных любителей поесть. Так, как стало известно Телеграм-каналу «Звездач», гостям точки питания подадут котлеты по-киевски, обсыпанные черной икрой, или, к примеру, устриц в соусе из шампанского и лайма. А чтобы посетитель не только услаждал желудок, но и духовно развивался, процесс застолья будет сопровождаться чтением стихов.

«Зоя» - не первое заведение общественного питания, имеющее отношение к Лепсу. Григорий ранее открыл бар «Рюмка водки», а также стал совладельцем столичного заведения «Лесной» вместе с Эмином Агаларовым.

Российский эстрадный певец Григорий Лепс проиграл суд с Государственным кремлевским дворцом на 2 миллиона рублей.

Еще до пандемии коронавируса был заключен договор о проведении юбилейного концерта музыканта Юрия Антонова.

Мероприятие планировалось на 5 декабря 2020 года, а продюсеры должны были выплатить аванс в размере двух миллионов рублей. При отмене или переносе шоу речь шла о такой же неустойке.