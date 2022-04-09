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2 часа назад

Жена Моргенштерна раскрыла причину их развода

Ura.Ruиещё 1

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сообщила о разводе. Она отметила, что причиной стала рутина и повседневность, которые начались после свадьбы.

Жена Моргенштерна раскрыла причину их развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности», — сообщила Зинатуллина в видео на своем youtube-канале.

По словам супруги Моргенштерна, на ситуацию плохо повлиял их отъезд за границу. «Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже», — отметила она. Зинатуллина сказала, что никогда не была счастливее, чем в день их свадьбы. «Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна», — заявила она. Жена рэпера сообщила, что не хотела бы называть его плохим человеком или плохим мужем.

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Моргенштерн женился в конце августа прошлого года. Их свадьба прошла в стиле в стиле 1990-х годов. Недавно рэпер выпустил трек «Селяви», в котором он заявил, что обречен на одиночество из-за своей популярности и сообщил о необходимости расстаться с возлюбленной. После этого фанаты начали переживать за будущее пары, передает «Царьград».

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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