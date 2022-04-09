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2 часа назад

Стало известно, из-за чего сгорела квартира Хлебниковой

Ирина Лебедева

Марина Хлебникова возвращается на сцену. В программе «Привет, Андрей», где она приняла участие, хорошо заметно, что звезда практически восстановилась после ожогов – легко поет, свободно танцует и прекрасно выглядит.

Стало известно, из-за чего сгорела квартира Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марина рассказала, что причина пожара в ее квартире была определена не сразу. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Потом уже мы нашли, где загорелось. Мы же не могли найти, и они не могли найти – два раза приходила экспертиза. И только когда отодрали гипсокартон - там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху…»

Хлебникова 18 ноября была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 5 декабря ее перевели в ожоговое отделение, а выписали домой после новогодних праздников.

Несколько месяцев пришлось восстанавливаться, какие-то последствия травмы певица ощущает до сих пор. Но сейчас она уже в хорошей форме, готова выступать перед публикой и шаг за шагом восстанавливает свою сгоревшую квартиру.

«Сейчас пепелище свое разгребаю. Одну комнату отремонтировала полностью. Все долго продвигается – потому что все надо отмыть, отстирать», - сообщила исполнительница.

Певица появилась в студии программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Шоумен сыграл не последнюю роль в ее истории. Так, в январе он объявил о сборе средств, которые должны были пойти на помощь Марине Хлебниковой. Кроме того, случившемуся с ней были посвящены несколько его передач.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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