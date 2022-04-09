МакSим объявила, что возвращается на сцену

Марина Абросимова, известная публике как МакSим, сообщила о своем восстановлении и заявила большой сольный концерт в зеленом Театре ВДНХ в первый месяц лета.

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Марина прошлым летом попала в больницу с тяжелейшей коронавирусной пневмонией - 90% поражения легких, серьезные осложнения, реальная угроза жизни. К счастью, организм 38-летней певицы откликнулся на лечение, и звезду спасли. Потом оказалось, что из-за обширного повреждения легких ей запретили петь…

Но исполнительница активно занималась реабилитацией, понемногу восстанавливала голос, занималась вокалом. Она уже даже записала совместную песню с Егором Кридом – звезды перепели свой старый хит «Отпускаю». На следующей неделе выходит еще один трек. Однако работа в студии звукозаписи – это несколько иное, а вот концерт «вживую» - гораздо большая нагрузка на исполнителя.

Как пишет «Комсомольская Правда», подготовка к концерту уже идет полным ходом, но билеты пока еще не поступили в продажу.

В прошлом году певица несколько месяцев находилась на грани жизни и смерти. Как выяснилось, в это время родственники артистки попытались обманом завладеть ее имуществом. Услышав эту историю от Марины Абросимовой, звездный адвокат предложил певице обратиться в суд.