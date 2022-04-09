В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Нюша показала, как обустроилась в Дубае

Ирина Лебедева

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях.

Нюша показала, как обустроилась в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась. А недавно вообще объявила, что окончательно остается в ОАЭ. В Дубае у них с супругом есть квартира.

В шоу «День Нюши» 31-летняя певица показала поклонникам, как выглядит ее новое жилье. Апартаменты расположены на берегу Персидского залива, вид на который открывается прямо из окон, а пляж находится прямо во дворе.

Нюша ведет влог на YouTube, где рассказывает о своей новой жизни. По ее словам, отъезд связан с тем, что ее супруг Игорь Сивов работает в основном за рубежом, и им не хотелось надолго расставаться.

«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», - рассказывала звезда.

Сивов называет себя бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором и ведущим различных тренингов. Также он владеет фирмой по производству косметики, - сообщает «Комсомольская Правда».

Имя российской артистки Нюши оказалось в базе данных "Миротворца" - украинского сайта, который публикует личную информацию людей, настроенных против украинских властей. 26-летняя Нюша Шурочкина оказалась в черном списке из-за того, что выступала в Крыму 18 и 19 апреля, а также за посещение Севастополя в 2016 году.

Шоу-бизнес,Нюша Шурочкина,Игорь Сивов,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители