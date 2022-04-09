Нюша показала, как обустроилась в Дубае

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в последнее время переселяются за пределы России. Певица Нюша – не исключение. В Объединенные Арабские Эмираты она уехала еще в конце прошлого года – решила провести последние месяцы беременности в теплых краях.
Однако после рождения ребенка певица на родину не вернулась. А недавно вообще объявила, что окончательно остается в ОАЭ. В Дубае у них с супругом есть квартира.
В шоу «День Нюши» 31-летняя певица показала поклонникам, как выглядит ее новое жилье. Апартаменты расположены на берегу Персидского залива, вид на который открывается прямо из окон, а пляж находится прямо во дворе.
Нюша ведет влог на YouTube, где рассказывает о своей новой жизни. По ее словам, отъезд связан с тем, что ее супруг Игорь Сивов работает в основном за рубежом, и им не хотелось надолго расставаться.
«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», - рассказывала звезда.
Сивов называет себя бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором и ведущим различных тренингов. Также он владеет фирмой по производству косметики, - сообщает «Комсомольская Правда».
Имя российской артистки Нюши оказалось в базе данных "Миротворца" - украинского сайта, который публикует личную информацию людей, настроенных против украинских властей. 26-летняя Нюша Шурочкина оказалась в черном списке из-за того, что выступала в Крыму 18 и 19 апреля, а также за посещение Севастополя в 2016 году.