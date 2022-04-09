Галкин пожаловался на жизнь в Израиле

Жизнь юмориста в Израиле складывается совсем не так, как он планировал. Накануне стало известно о том, что продажи билетов на концерты Галкина идут со скрипом.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В конце февраля певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин забрали детей и уехали в Израиль. Поначалу звездная пара утверждала, что отправилась на Землю Обетованную на отдых и лечение. Однако этот «отдых» явно затянулся. Сейчас экс-ведущий Первого канала готовится к выступлениям в нескольких израильских городах, запланированным на лето. Между тем, жизнь в Израиле оказалась намного сложнее, чем ждал сам Галкин. Как стало известно газете «Московский комсомолец», билеты на его концерты продаются со скрипом, что не может не расстраивать Максима Александровича. В разговорах со знакомыми он жалуется на крушение надежд.

«Вчера Максим Галкин заходил в парикмахерскую в городе Хайфа. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все».

Максим был очень расстроен, он явно не ожидал такого. Надеялся, что будет в Израиле очень востребован, а на него вяло реагируют. К тому же кто-то запустил слух, что на концертах Максима Галкина могут быть провокации«, — сообщил источник.

Более того, по сведениям собеседников издания, организаторы уже пожалели о том, что связались с Галкиным. Так, артист установил довольно высокие даже по местным меркам цены на входные билеты — стоимость на самые дешевые места начинается с 224 шекелей (более 5 тысяч рублей). Поговаривают супруг Аллы Пугачевой также надеялся на высокий фиксированный гонорар, в качестве аргумента приводя свои московские заработки. Вот только в Израиле все работает по-другому.