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1 час назад

Крушение надежд: Максим Галкин пожаловался на ужасные продажи билетов на выступления в Израиле

Экспресс газетаиещё 3

Жизнь юмориста в Израиле складывается совсем не так, как он планировал. Накануне стало известно о том, что продажи билетов на концерты Галкина идут со скрипом.

Галкин пожаловался на жизнь в Израиле
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В конце февраля певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин забрали детей и уехали в Израиль. Поначалу звездная пара утверждала, что отправилась на Землю Обетованную на отдых и лечение. Однако этот «отдых» явно затянулся. Сейчас экс-ведущий Первого канала готовится к выступлениям в нескольких израильских городах, запланированным на лето. Между тем, жизнь в Израиле оказалась намного сложнее, чем ждал сам Галкин. Как стало известно газете «Московский комсомолец», билеты на его концерты продаются со скрипом, что не может не расстраивать Максима Александровича. В разговорах со знакомыми он жалуется на крушение надежд.

«Вчера Максим Галкин заходил в парикмахерскую в городе Хайфа. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все».

Максим был очень расстроен, он явно не ожидал такого. Надеялся, что будет в Израиле очень востребован, а на него вяло реагируют. К тому же кто-то запустил слух, что на концертах Максима Галкина могут быть провокации«, — сообщил источник.

Боятся за жизнь: что происходит с Пугачевой и Галкиным в Израиле

Более того, по сведениям собеседников издания, организаторы уже пожалели о том, что связались с Галкиным. Так, артист установил довольно высокие даже по местным меркам цены на входные билеты — стоимость на самые дешевые места начинается с 224 шекелей (более 5 тысяч рублей). Поговаривают супруг Аллы Пугачевой также надеялся на высокий фиксированный гонорар, в качестве аргумента приводя свои московские заработки. Вот только в Израиле все работает по-другому.

«Галкину вроде бы предлагали фиксированный гонорар 10 000 долларов, но он отказался. Ему, видимо, показалось, что такая сумма мала. А больше в Израиле не дают», — разводит руками собеседник газеты.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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