В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
51 минуту назад

В деле наследства актера Борецкого всплыли неожиданные детали

Экспресс газета

В 2015 году не стало Олега Борецкого – актера и режиссера картины «Непобедимый», киноленты «Моя любовь на третьем курсе», где зрители впервые услышали нетленную песню «Как молоды мы были» в исполнении Александра Градского.

В деле наследства актера Борецкого всплыли неожиданные детали
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

С тех пор сын Борецкого Илья борется за многомиллионное наследство покойного отца. Дело в том, что за пять лет до смерти Олег женился на девушке Зое. После его смерти стало известно, что он оставил завещание только на жену.

Вдова стала обладательницей двух квартир в центре Москвы и всего ценного имущества, которое в них находилось.

Завещание, датированное 28 января 2020 года, гласило:

"Все имущество, в чем бы оно не выражалось, и где бы оно не находилось на момент смерти, завещаю своей супруге Зое Александровне Матвиевской".

Как выяснилось недавно, сам Олег, получивший квартиры в наследство от своей матери, мог быть не единственным, указанным в составленным матерью завещании. Тот документ, который был обнародован и по которому всю имущество Алина завещала сыну, может быть поддельным. Такое логическое умозаключение сделал Илья.

- Логика в том, что завещание моей бабушки может быть поддельным, проста. Нет смысла составлять завещание на единственного наследника первой очереди. Это может означать, что в завещание, составленное бабушкой, фигурировало и мое имя. Я уже подал заявление в Следственный комитет, который поможет разобраться с этим вопросом, - поделился сын Олега Борецкого.

На данный момент Прокуратура и Следственный комитет проводит проверку по факту подлинности завещания. Беседа в суде по делу о поддельном завещании прошла в конце марта, а 30 мая в Тверском суде Москвы состоится первое слушание.

Шоу-бизнес,Олег Борецкий,Александр Градский,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители