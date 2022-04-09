В деле наследства актера Борецкого всплыли неожиданные детали

В 2015 году не стало Олега Борецкого – актера и режиссера картины «Непобедимый», киноленты «Моя любовь на третьем курсе», где зрители впервые услышали нетленную песню «Как молоды мы были» в исполнении Александра Градского.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

С тех пор сын Борецкого Илья борется за многомиллионное наследство покойного отца. Дело в том, что за пять лет до смерти Олег женился на девушке Зое. После его смерти стало известно, что он оставил завещание только на жену.

Вдова стала обладательницей двух квартир в центре Москвы и всего ценного имущества, которое в них находилось.

Завещание, датированное 28 января 2020 года, гласило:

"Все имущество, в чем бы оно не выражалось, и где бы оно не находилось на момент смерти, завещаю своей супруге Зое Александровне Матвиевской".

Как выяснилось недавно, сам Олег, получивший квартиры в наследство от своей матери, мог быть не единственным, указанным в составленным матерью завещании. Тот документ, который был обнародован и по которому всю имущество Алина завещала сыну, может быть поддельным. Такое логическое умозаключение сделал Илья.

- Логика в том, что завещание моей бабушки может быть поддельным, проста. Нет смысла составлять завещание на единственного наследника первой очереди. Это может означать, что в завещание, составленное бабушкой, фигурировало и мое имя. Я уже подал заявление в Следственный комитет, который поможет разобраться с этим вопросом, - поделился сын Олега Борецкого.