Суд окончательно разделил имущество Петросяна и Степаненко

Напомним, что Степаненко и Петросян разошлись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Разделить имущество мирным способом бывшим супругам не удалось, судебный процесс длился три года и завершился решением поделить нажитое пополам. Степаненко такой исход не устроил, она подала апелляцию и потребовала провести новую оценку имущества.