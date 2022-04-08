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1 час назад

Суд окончательно разделил имущество Петросяна и Степаненко

Вероника Полынина

Мосгорсуд окончательно разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд окончательно разделил имущество Петросяна и Степаненко
Фото: ТАССТАСС

Апелляционную жалобу на решение районного суда подала Степаненко.

Представитель Мосгорсуда сообщил, что постановление Хамовнического суда было частично отменено на основании «неправильного определения обстоятельств, имеющих значение для дела».

Решение по делу оглашалось в закрытом режиме, поэтому детали нового раздела имущества не разглашаются.

Напомним, что в июле Хамовнический суд Москвы разделил имущество бывших супругов Петросяна и Степаненко поровну.

Напомним, что Степаненко и Петросян разошлись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Разделить имущество мирным способом бывшим супругам не удалось, судебный процесс длился три года и завершился решением поделить нажитое пополам. Степаненко такой исход не устроил, она подала апелляцию и потребовала провести новую оценку имущества.

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