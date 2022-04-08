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1 час назад

«Такие сладкие»: Басков рассказал на видео о пополнении в доме

Александр Кузьмин

В доме российского певца Николая Баскова пополнение: его кошка по кличке Шанель родила котят. Об этом популярный исполнитель рассказал, опубликовав видео с домашним питомцем и ее новорожденными малышами в своем Telegram-канале.

«Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котенка. Да! Боже мой! Ой, ну на это можно смотреть бесконечно», – прокомментировал Басков.

Басков завел кошку породы шотландская вислоухая в 2020 году. Спустя полтора года Шанель принесла потомство.

Шоу-бизнес,Видео,Николай Басков,
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