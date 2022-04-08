В доме российского певца Николая Баскова пополнение: его кошка по кличке Шанель родила котят. Об этом популярный исполнитель рассказал, опубликовав видео с домашним питомцем и ее новорожденными малышами в своем Telegram-канале.
«Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котенка. Да! Боже мой! Ой, ну на это можно смотреть бесконечно», – прокомментировал Басков.
Басков завел кошку породы шотландская вислоухая в 2020 году. Спустя полтора года Шанель принесла потомство.