Бедрос Киркоров попал в реанимацию

«Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется», — отметил представитель известного музыканта.