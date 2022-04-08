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1 час назад

Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Lenta.ruиещё 11

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Фото: мк.румк.ру

У 89-летнего артиста диагностирована хроническая сердечная недостаточность. Его направили на лечение в Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Информацию о госпитализации подтвердил представитель Филиппа Киркорова.

«Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется», — отметил представитель известного музыканта.

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