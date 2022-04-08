Чем пахнут королевские особы?

Жить как королева может, к сожалению, не каждая. А вот пахнуть как особа королевских кровей — легко! И кстати, это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. О том, какие ароматы выбирают те, для кого балы и приемы — часть каждодневной жизни, читайте в нашем новом материале.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Global Look Press

Поговаривают, что в студенческие времена Кейт Миддлтон была более раскрепощенной. Перспектива стать частью королевского двора была еще туманна, и будущая герцогиня могла открыто проявлять свой характер. В те времена юная красавица предпочитала туалетную воду Dior Dune.Этот яркий и чувственный парфюм наполнен французской притягательностью. Сейчас же, находясь в статусе супруги принца, Герцогиня Кембриджская вынуждена во всем следовать высоким требованиям. Свой выбор она остановила на ароматах, принадлежащих к цветочной группе: Vintage Gardenia от Jo Maloneи White Gardenia Petals Illuminum.Объединяет эти парфюмы нежная нота гардении в сочетании с пленительностью древесных аккордов.

Королева Испании Летиция

Global Look Press

Королева Испании Летиция предпочитает классику как в стиле, так и в парфюме. Вот уже много лет она не изменяет любимому Lancome Tresor.Этот французский аромат относится к группе восточных. Пудровый и чувственный, он содержит в ноте сердца мускус и сандал, а сладковатые аккорды персика и ванили добавляют ему шлейф из тропических фруктов.

Королева Великобритании Елизавета II

Global Look Press

Королева Великобритании чтит традиции своей страны и не любит отступать от привычного. Так, для себя Елизавета II выделила два парфюма: L'Heure Bleue и Mitsouko от Guerlain.Парфюмерный дом Guerlain славен тем, что являлся официальным поставщиком королевских дворов Франции, Англии и даже России. Парфюм L’Heure Bleue принадлежит к восточно-цветочной группе и был создан в 1912 году. Он мягкий и одновременно чувственный, томный за счет нот орхидеи и фиалки и уютный благодаря амбре. Отражает уверенность и изысканный вкус своей обладательницы. Что касается загадочного парфюма Mitsouko, то волнующий аккорд розы и бергамота сменяется букетом цветков персика и жасмина с терпкими нотами специй, которые в конце композиции обволакивают и согревают.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл

Global Look Press

У бывшей американской актрисы Меган Маркл собственное представление о том, как должна благоухать представительница королевского двора. Супруга принца Гарри любит свежие и простые ароматы, поэтому выбирает для себя одеколон от Jo Malone Wood Sage & Sea Salt.В ноте сердца аромат содержит минеральную соль и сухофрукты. Терпкий и своенравный, он отлично отражает характер своей обладательницы. Также в фаворитах у Меган цитрусовый Cote d’Azur от Oribe. Базовые ноты у него состоят из амбры, сандала и ветивера.

Принцесса Беатриса Йоркская

Global Look Press

Принцесса Беатриса унаследовала от своей бабушки Елизаветы II отличный вкус. Для себя она предпочла исключительно изысканный аромат Private Collection от Estеe Lauder.Это поистине элегантный и пленяющий парфюм, который был фаворитом у самой Эсте Лаудер. Жасмин и иланг-иланг, разбавленные цитрусом, переходят в плавный шлейф из пачули и сандалового дерева.

Принцесса Мари-Шанталь

Global Look Press

Кронпринцесса Греции, принцесса Датская Мари-Шанталь полностью соответствует образу настоящей представительницы королевского двора. Утонченная и элегантная, для себя она выбрала свежий аромат Annick Goutal Eau d'Hadrien.Этот гармоничный во всех смыслах парфюм ходит в фаворитах у многих мировых звезд (например, его обожает Мадонна). Нежный аромат сицилийского лимона и грейпфрута оттеняется тонкими нотами кипариса.

Принц Уильям и Принц Гарри

Global Look Press