Чем пахнут королевские особы?

Жить как королева может, к сожалению, не каждая. А вот пахнуть как особа королевских кровей — легко! И кстати, это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. О том, какие ароматы выбирают те, для кого балы и приемы — часть каждодневной жизни, читайте в нашем новом материале.
Поговаривают, что в студенческие времена Кейт Миддлтон была более раскрепощенной. Перспектива стать частью королевского двора была еще туманна, и будущая герцогиня могла открыто проявлять свой характер. В те времена юная красавица предпочитала туалетную воду Dior Dune.Этот яркий и чувственный парфюм наполнен французской притягательностью. Сейчас же, находясь в статусе супруги принца, Герцогиня Кембриджская вынуждена во всем следовать высоким требованиям. Свой выбор она остановила на ароматах, принадлежащих к цветочной группе: Vintage Gardenia от Jo Maloneи White Gardenia Petals Illuminum.Объединяет эти парфюмы нежная нота гардении в сочетании с пленительностью древесных аккордов.
Королева Испании Летиция предпочитает классику как в стиле, так и в парфюме. Вот уже много лет она не изменяет любимому Lancome Tresor.Этот французский аромат относится к группе восточных. Пудровый и чувственный, он содержит в ноте сердца мускус и сандал, а сладковатые аккорды персика и ванили добавляют ему шлейф из тропических фруктов.
Королева Великобритании чтит традиции своей страны и не любит отступать от привычного. Так, для себя Елизавета II выделила два парфюма: L'Heure Bleue и Mitsouko от Guerlain.Парфюмерный дом Guerlain славен тем, что являлся официальным поставщиком королевских дворов Франции, Англии и даже России. Парфюм L’Heure Bleue принадлежит к восточно-цветочной группе и был создан в 1912 году. Он мягкий и одновременно чувственный, томный за счет нот орхидеи и фиалки и уютный благодаря амбре. Отражает уверенность и изысканный вкус своей обладательницы. Что касается загадочного парфюма Mitsouko, то волнующий аккорд розы и бергамота сменяется букетом цветков персика и жасмина с терпкими нотами специй, которые в конце композиции обволакивают и согревают.
У бывшей американской актрисы Меган Маркл собственное представление о том, как должна благоухать представительница королевского двора. Супруга принца Гарри любит свежие и простые ароматы, поэтому выбирает для себя одеколон от Jo Malone Wood Sage & Sea Salt.В ноте сердца аромат содержит минеральную соль и сухофрукты. Терпкий и своенравный, он отлично отражает характер своей обладательницы. Также в фаворитах у Меган цитрусовый Cote d’Azur от Oribe. Базовые ноты у него состоят из амбры, сандала и ветивера.
Принцесса Беатриса унаследовала от своей бабушки Елизаветы II отличный вкус. Для себя она предпочла исключительно изысканный аромат Private Collection от Estеe Lauder.Это поистине элегантный и пленяющий парфюм, который был фаворитом у самой Эсте Лаудер. Жасмин и иланг-иланг, разбавленные цитрусом, переходят в плавный шлейф из пачули и сандалового дерева.
Кронпринцесса Греции, принцесса Датская Мари-Шанталь полностью соответствует образу настоящей представительницы королевского двора. Утонченная и элегантная, для себя она выбрала свежий аромат Annick Goutal Eau d'Hadrien.Этот гармоничный во всех смыслах парфюм ходит в фаворитах у многих мировых звезд (например, его обожает Мадонна). Нежный аромат сицилийского лимона и грейпфрута оттеняется тонкими нотами кипариса.
Не смогли мы обойти вниманием и мужскую часть особ королевский кровей. Братья принцы Уильям и Гарри схожи в одном — они предпочитают одеколон. Так, для Уильяма любимым стал Ralph Lauren Polo Cologne.Этот древесный аромат содержит в себе ноты древесного мха, пачули и кожу, имеет тонкий шлейф. Принц Гарри же предпочел фужерный и легкий Davidoff Cool Water.Он содержит в верхних нотах морскую воду и розмарин, а в базе кедр и мускус.