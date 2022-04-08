Никас Сафронов сменил традицию празднования дня рождения

Никасу Сафронову сегодня исполнилось 66 лет, во что верится, конечно, с трудом. Самый известный художник России планировал провести праздник, как и в прежние годы, с размахом, но в последний момент передумал. О том, из-за чего это произошло, он рассказал WomanHit.ru.
— Я надеялся, что в этом году у меня будет ударный день рождения, — говорит Никас. — Но из-за происходящих в мире событий понял, что шумные торжества устраивать ни к чему. Хотел вообще отказаться от праздника. Но потом решил все же собрать друзей, встретиться с близкими — просто чтобы увидеть их, обнять, поговорить… Потому что с каждым годом их становится все меньше.
— Какие подарки вас сейчас могут порадовать?
— В первую очередь, это сам факт того, что придут друзья. А что они мне подарят — это настолько не важно. Главное для меня — что они будут думать обо мне, выбирая подарок. Этот вопрос не стоит априори. Я имею все, что мне надо в этой жизни. Более того, на всех своих праздниках я сам дарю друзьям подарки. В свое время специально для этого заказывал во Франции чемоданы с моими картинами, потом в Италии — постельное белье с моим картинами… Лена Малышева всегда говорит, что ездит в отпуск только с моим чемоданом. Мне это очень приятно! Эрик Робертс, Настасья Кински, Орнелла Мути с удовольствием пользуются зонтиками, на которые нанесено изображение моих работ. Хотя с того момента, как я им их подарил, прошло уже несколько лет!
Есть и чайники, и конфеты. Обязательно все получат по баночке меда. У меня в Ульяновской области есть сорок гектаров земли. Там живут пчелы. Я произвожу чистейший экологически чистый мед, чтобы дарить его друзьям на Новый год и свой день рождения.
— Какие подарки от друзей вам все же запомнились?
— Их было много. Саша Руковишников — гениальный скульптор — каждый раз дарит мне свои работы по рисункам Питера Брейгеля, который является моим любимым художником. Меня радует любой подарок. Правда! Стас Намин обычно презентует свои картины. Олег Табаков подарил как-то билеты на все спектакли во МХАТе. Слава Говорухин всегда мне вручал набор роскошных сигар, которые мы потом с ним же и курили. Вилли Токарев каждый раз презентовал новую песню обо мне. Такие точечные подарки всегда приятно получать. Хотя бывает по-разному. Как-то Мадонна мне подарила абонемент в свой фитнес-клуб. Я сходил всего 3—4 раза и перестал. А сегодня сам купил абонемент в зал и теперь хожу почти каждый день. Стараюсь быть в форме!
— Может, Никас Сафронов влюбился, раз решил приобщиться к спорту?
— У меня есть девушка, с которой я встречаюсь. Но я не считаю нужным афишировать свои отношения. Потому как живу по принципу, что счастье любит тишину…