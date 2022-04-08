Никас Сафронов сменил традицию празднования дня рождения

— В первую очередь, это сам факт того, что придут друзья. А что они мне подарят — это настолько не важно. Главное для меня — что они будут думать обо мне, выбирая подарок. Этот вопрос не стоит априори. Я имею все, что мне надо в этой жизни. Более того, на всех своих праздниках я сам дарю друзьям подарки. В свое время специально для этого заказывал во Франции чемоданы с моими картинами, потом в Италии — постельное белье с моим картинами… Лена Малышева всегда говорит, что ездит в отпуск только с моим чемоданом. Мне это очень приятно! Эрик Робертс, Настасья Кински, Орнелла Мути с удовольствием пользуются зонтиками, на которые нанесено изображение моих работ. Хотя с того момента, как я им их подарил, прошло уже несколько лет!