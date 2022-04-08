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2 часа назад

А Дибров никуда не собирается!

Мир новостей

На фоне массового отъезда звезд за рубеж появляется масса слухов об эмиграции того или иного известного персонажа. Очередь дошла и до Дмитрия Диброва.

Дибров рассказал о своем отъезде
Фото: кадр из видео 1 каналкадр из видео 1 канал

Пошли разговоры о том, что ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?», которой нет сейчас в эфирной сетке, тоже свалил за бугор...

Многие зрители, посетившие вечер памяти режиссера и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, удивились, увидев среди гостей Дмитрия Диброва, - читали же о том, что телеведущий отправился за границу как бы на лечение и до сих пор не вернулся. После окончания мероприятия мы поинтересовались у Дмитрия, насколько верны слухи.

- Я читал, что мы с женой якобы спешно собрались и уехали: мол, мне необходимо восстаовление после инсульта. Но это напоминает историю: не он украл, а у него украли, - усмехнулся Дибров. - Я действительно проходил лечение в одной из клиник за рубежом, но это было месяца два назад, потом вернулся и никуда уезжать не собираюсь. Это не в моих правилах, когда стране трудно, бежать из нее. К тому же и работы из-за отъезда коллег у меня станет больше. Как видите, я и говорю, и соображаю нормально, полностью восстановился.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
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