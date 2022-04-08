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1 час назад

Она сказала «да»: 37-летняя Аврил Лавин выходит замуж за рэпера Mod Sun

Passion.ruиещё 1

Аврил Лавин выходит замуж третий раз. На этот раз певица обручилась с рэпером Mod Sun. Музыканты состоят в отношениях чуть больше года.

Аврил Лавин выходит замуж третий раз
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

35-летний рэпер Mod Sun (Дерек Райан Смит) сделал предложение руки и сердца Аврил Лавин в Париже, прямо у Эйфелевой башни. Как оказалось, это произошло еще 27 марта.

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«Да! Я люблю тебя навсегда», — написала Аврил в блоге под серией трогательных снимков.

Поклонники, коллеги и друзья поспешили поздравить звездную пару с помолвкой.

О том, что у музыкантов завязался роман стало известно в феврале прошлого года. Изначально их связывала только работа. Аврил Лавин и Дерек Райан Смит решили записать совместный трек. В январе они выпустили композицию Flames. Артисты провели много времени вместе, работая над песней и клипом, и привязались друг к другу. Рок-звезда признавалась, что еще никогда не испытывала таких сильных чувств, как к своему нынешнему избраннику.

Для Аврил Лавин этот брак станет третьим по счету. Интересно то, что и два предыдущих супруга звезды тоже были их мира музыки. А Дерек, к слову, и раньше встречался с популярными девушками. На его счету романы с Деми Ловыто и Беллой Торн.

Шоу-бизнес,Райан Смит,Белла Торн,Аврил Лавин,
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