Аврил Лавин выходит замуж третий раз. На этот раз певица обручилась с рэпером Mod Sun. Музыканты состоят в отношениях чуть больше года.
35-летний рэпер Mod Sun (Дерек Райан Смит) сделал предложение руки и сердца Аврил Лавин в Париже, прямо у Эйфелевой башни. Как оказалось, это произошло еще 27 марта.
«Да! Я люблю тебя навсегда», — написала Аврил в блоге под серией трогательных снимков.
Поклонники, коллеги и друзья поспешили поздравить звездную пару с помолвкой.
О том, что у музыкантов завязался роман стало известно в феврале прошлого года. Изначально их связывала только работа. Аврил Лавин и Дерек Райан Смит решили записать совместный трек. В январе они выпустили композицию Flames. Артисты провели много времени вместе, работая над песней и клипом, и привязались друг к другу. Рок-звезда признавалась, что еще никогда не испытывала таких сильных чувств, как к своему нынешнему избраннику.
Для Аврил Лавин этот брак станет третьим по счету. Интересно то, что и два предыдущих супруга звезды тоже были их мира музыки. А Дерек, к слову, и раньше встречался с популярными девушками. На его счету романы с Деми Ловыто и Беллой Торн.