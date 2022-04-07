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1 час назад

Панк-группа «Тараканы!» объявила о роспуске

Елена Прошина

Московская панк-группа «Тараканы!» объявила на своей странице в «ВКонтакте» о прекращении деятельности. По словам музыкантов, данному решению предшествовали неоднократные отмены концертов.

Панк-группа «Тараканы!» объявила о роспуске
Фото: соцсетисоцсети

Весной 2022 года «Тараканы!» планировали прощальный тур. Он должен был подвести итог тридцатилетнему существованию коллектива и дать фанатам возможность в последний раз увидеть вживую любимых исполнителей, но площадки отказались от концертов под разными предлогами. В частности, заведения не позволяли выступать группе из-за пандемии и «ее нахождения в неофициальных списках запрещенных коллективов».

«Мы считаем, что больше не имеем права подвергать промоутеров дальнейшим финансовым рискам, а слушателям давать обещания, которые не в состоянии выполнить, пусть и не по собственной вине. Так нас лишили нашего права на профессию и свободу самовыражения», — написали музыканты.

При этом окончательно на роспуск группы «Тараканы!» решились после начала военной спецоперации Россия на Украине. На фоне происходящего группа решила отменить даже свой прощальный тур.

Музыканты отметили, что подготовили несколько своих релизов, преимущественно со старым материалом. Дату их выпуска они не уточнили.

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