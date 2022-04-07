Панк-группа «Тараканы!» объявила о роспуске

Московская панк-группа «Тараканы!» объявила на своей странице в «ВКонтакте» о прекращении деятельности. По словам музыкантов, данному решению предшествовали неоднократные отмены концертов.

Фото: соцсети соцсети

Весной 2022 года «Тараканы!» планировали прощальный тур. Он должен был подвести итог тридцатилетнему существованию коллектива и дать фанатам возможность в последний раз увидеть вживую любимых исполнителей, но площадки отказались от концертов под разными предлогами. В частности, заведения не позволяли выступать группе из-за пандемии и «ее нахождения в неофициальных списках запрещенных коллективов».

«Мы считаем, что больше не имеем права подвергать промоутеров дальнейшим финансовым рискам, а слушателям давать обещания, которые не в состоянии выполнить, пусть и не по собственной вине. Так нас лишили нашего права на профессию и свободу самовыражения», — написали музыканты.

При этом окончательно на роспуск группы «Тараканы!» решились после начала военной спецоперации Россия на Украине. На фоне происходящего группа решила отменить даже свой прощальный тур.