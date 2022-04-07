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57 минут назад

Жена Уиллиса показала новые фото страдающего афазией актера

Елена Прошина

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) новые фотографии со страдающим афазией мужем. Снимки на 13-ую годовщину брака пары сделала их 10-летняя дочь Мейбл Рэй.

Жена Уиллиса показала новые фото страдающего афазией актера
Фото: соцсетисоцсети

На фотографиях Уиллис и Хеминг сидят на стволе упавшего дерева в лесу. На первом снимке пара смотрит друг на друга, на втором — женщина склонила голову на плечо супруга.

«Мама и папа в любимой среде обитания», — подписала кадры Хеминг.

Ранее родные Уиллиса сообщили, что актер завершает свою карьеру из-за обнаруженной у него афазии — приобретенного расстройства речи, возникающего после повреждения мозга. Люди с данным диагнозом теряют способность говорить, понимать, читать и писать. На фоне данной новости сооснователи и организаторы антипремии «Золотая малина» Джон Уилсон и Мо Мерфи приняли решение отозвать награду Уиллису.

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