Жена Уиллиса показала новые фото страдающего афазией актера

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) новые фотографии со страдающим афазией мужем. Снимки на 13-ую годовщину брака пары сделала их 10-летняя дочь Мейбл Рэй.

Фото: соцсети соцсети

На фотографиях Уиллис и Хеминг сидят на стволе упавшего дерева в лесу. На первом снимке пара смотрит друг на друга, на втором — женщина склонила голову на плечо супруга.

«Мама и папа в любимой среде обитания», — подписала кадры Хеминг.