Жена Уиллиса показала новые фото страдающего афазией актера

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) новые фотографии со страдающим афазией мужем. Снимки на 13-ую годовщину брака пары сделала их 10-летняя дочь Мейбл Рэй.
На фотографиях Уиллис и Хеминг сидят на стволе упавшего дерева в лесу. На первом снимке пара смотрит друг на друга, на втором — женщина склонила голову на плечо супруга.
«Мама и папа в любимой среде обитания», — подписала кадры Хеминг.
Ранее родные Уиллиса сообщили, что актер завершает свою карьеру из-за обнаруженной у него афазии — приобретенного расстройства речи, возникающего после повреждения мозга. Люди с данным диагнозом теряют способность говорить, понимать, читать и писать. На фоне данной новости сооснователи и организаторы антипремии «Золотая малина» Джон Уилсон и Мо Мерфи приняли решение отозвать награду Уиллису.