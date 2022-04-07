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1 час назад

Бородина и Водонаева раскритиковали протест Бони против Chanel

Вечерняя Москва

Телеведущая Виктория Боня в качестве ответного жеста на прекращение деятельности модного дома Chanel в России опубликовала видеозапись, на которой разрезала дорогостоящую сумочку бренда ножницами.

Бородина и Водонаева раскритиковали протест Бони против Chanel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее бывшие коллеги по «Дому-2» не стали молчать и прокомментировали эту ситуацию. Ксения Бородина назвала такой поступок ребячеством.

— Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши, — сказала Бородина.

Бородину поддержала Алена Водонаева. По ее словам, прекращение продажи сумок от Chanel — не самое страшное в жизни, и, по ее мнению, такой жест коллеги не имеет особого смысла.

Некоторые фанаты Бони решили, что эта видеозапись является постановкой. Вместе с тем другие подписчики звезды поддержали ее в этой ситуации, пишет Пятый канал.

6 апреля блогер и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel, сняв это на видео.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Ксения Бородина,Алена Водонаева,Chanel,
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