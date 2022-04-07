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31 минуту назад

Ксения Бородина на видео посетовала на погоду

Александр Кузьмин

Ксения Бородина посетовала на зимнюю погоду в Москве. Телеведущая опубликовала короткое видео в своем Telegram-канале, в котором она удивляется, что в апреле по-прежнему холодно.

«Где справедливость? Мы уже должны были в ветровочках сидеть. Я вот в шубе», – возмущается в ролике российская телезвезда.

По прогнозам синоптиков, весенняя погода придет в столицу уже на этой неделе. Сегодня столбик термометра поднимется до +8 градусов, ожидается облачная погода и дожди, а в пятницу температура воздуха прогреется до +15 градусов.

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