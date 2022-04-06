Озвучен гонорар украинских артистов за выступление в России

«Да, Вера согласна выступать за 50 тыс. евро. Без проблем, есть прямые контакты от всей ее администрации. С Верой мне приходилось работать, мы летали на корпоративные мероприятия в Ташкент. Тогда у нее цена была 35 тысяч евро. С Ани Лорак не совпадал график, у нее сейчас выступление стоит 50 тысяч евро. В этой ситуации Лорак держится нейтральной стороны. Отошла в сторону. Лорак достаточно дипломатично поступила, поэтому проблем у нее не будет», - рассказала организатор концертов.