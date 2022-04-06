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50 минут назад

Озвучен гонорар украинских артистов за выступление в России

Елена Прошина

Украинские артисты, яростно высказывающиеся против спецоперации на Украине, оказывается не прочь выступить с концертами в России. «Московский комсомолец» выяснил, за сколько готовы украинские звезды спеть на российских сценах.

Озвучен гонорар украинских артистов за выступление в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, например, Иван Дорн готов выступить за 40 тыс. евро, плюс расходы по райдерам. Кроме прочего, у артиста есть обязательные требования: его выступление категорически нельзя снимать, публиковать, рассказывать в соцсетях. Ани Лорак согласна спеть для богатых русских за 45-50 тыс. евро, а Вера Брежнева – за 50 тыс.

«Да, Вера согласна выступать за 50 тыс. евро. Без проблем, есть прямые контакты от всей ее администрации. С Верой мне приходилось работать, мы летали на корпоративные мероприятия в Ташкент. Тогда у нее цена была 35 тысяч евро. С Ани Лорак не совпадал график, у нее сейчас выступление стоит 50 тысяч евро. В этой ситуации Лорак держится нейтральной стороны. Отошла в сторону. Лорак достаточно дипломатично поступила, поэтому проблем у нее не будет», - рассказала организатор концертов.

Валерий Меладзе, также осуждающий действия России, уже дал два концерта в марте. Выступления прошли на частной вечеринке в Санкт-Петербурге, а также в БКЗ «Октябрьский».

«Не очень хочется это комментировать, по понятным причинам. Да, когда украинским артистам звонят, они выходят на связь и готовы работать. Это абсолютная правда», – отметил один из российских концертных директоров.

Шоу-бизнес,Иван Дорн,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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