Озвучен гонорар украинских артистов за выступление в России

Украинские артисты, яростно высказывающиеся против спецоперации на Украине, оказывается не прочь выступить с концертами в России. «Московский комсомолец» выяснил, за сколько готовы украинские звезды спеть на российских сценах.
Так, например, Иван Дорн готов выступить за 40 тыс. евро, плюс расходы по райдерам. Кроме прочего, у артиста есть обязательные требования: его выступление категорически нельзя снимать, публиковать, рассказывать в соцсетях. Ани Лорак согласна спеть для богатых русских за 45-50 тыс. евро, а Вера Брежнева – за 50 тыс.
«Да, Вера согласна выступать за 50 тыс. евро. Без проблем, есть прямые контакты от всей ее администрации. С Верой мне приходилось работать, мы летали на корпоративные мероприятия в Ташкент. Тогда у нее цена была 35 тысяч евро. С Ани Лорак не совпадал график, у нее сейчас выступление стоит 50 тысяч евро. В этой ситуации Лорак держится нейтральной стороны. Отошла в сторону. Лорак достаточно дипломатично поступила, поэтому проблем у нее не будет», - рассказала организатор концертов.
Валерий Меладзе, также осуждающий действия России, уже дал два концерта в марте. Выступления прошли на частной вечеринке в Санкт-Петербурге, а также в БКЗ «Октябрьский».
«Не очень хочется это комментировать, по понятным причинам. Да, когда украинским артистам звонят, они выходят на связь и готовы работать. Это абсолютная правда», – отметил один из российских концертных директоров.