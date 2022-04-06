Раскрыта правда об отношениях Лободы и Линдеманна

Концертный директор Кирилл Чибисов заявил, что отношения между Светланой Лободой и лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном носили коммерческий характер. В беседе с «МК» он заявил, что «любовь» между ними придумала продюсер артистки Нателла Крапивина.

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Напомним, что слухи о романе певицы с немецким музыкантом появились несколько лет назад. В 2018 году в Сети начали писать, что Лобода беременна от Тилля, Причем подозрения усилились после того, как артистка назвала свою младшую дочь Тильдой. Однако, ни Лобода, ни Линдеманн до их пор никаких деталей о своем романе не раскрыли

«Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы "роман" с Лободой», — заявил Чибисов.