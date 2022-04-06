Названы звезды, которые обожают российских дизайнеров

Наверное, у каждого из нас есть свой любимый дизайнер, чьи коллекции мы ждем с особым интересом. Звезды в этом плане ничем от нас не отличаются. Однако у селебритис более практичный подход — они не только восхищаются новыми моделями, но также подбирают вещи для образов на самые крутые мероприятия. Так, мы решили собрать зарубежных артистов, которые с завидной регулярностью выходят в свет в образах от российских дизайнеров.
Одна из главных красоток мирового подиума часто предпочитает вещи из коллекций российских дизайнеров. Звезда демонстрировала прекрасную фигуру на кинофестивале на Лазурном берегу несколько лет назад в невероятно элегантном платье от популярного российского модельера. Большинство модных критиков тогда были в восторге от образа Лимы, отметив эффектный крой, который выгодно подчеркивал все достоинства супермодели. Адриана решила не рисковать и на следующую ковровую дорожку того же фестиваля снова выбрала образ от другого российского дизайнера, образ модели был признан одним из самых запоминающихся в тот вечер.
Представительница самого известного звездного семейства в мире также является большой поклонницей российских модельеров. Кайли часто выбирает для будничных выходов спортивные костюмы и обувь, и здесь ей на помощь приходит дерзкий дизайнер из России, чьи коллекции уже несколько десятилетий поддерживают ду× 90-х на модных подиумах. Звезда как-то похвасталась обновлениями в гардеробе в своих соцсетях, после чего повторить «лук» Дженнер захотели и ее поклонники, ринувшиеся заказывать такие же вещи, как и у любимой звезды.
Певица несколько раз меняла имидж, и в последнее время старается придерживаться женственного стиля и силуэта. На ковровых дорожках мы больше не ожидаем скандальных образов от «мамы монстров», сегодня Гага активно следит за трендами и модифицирует некоторые из них, тем самым формируя свой неповторимый стиль. В гардеробе звезды только самое лучшее, именно поэтому артистка не раз появлялась в платьях от российских кутюрье. Особенно запомнился один из выходов артистки на неделе моды во Франции — Гага выбрала наряд от культового российского дизайнера, правда, слегка подкорректировала юбку, но мы уверены, дизайнер ничуть не обижен на оскароносную звезду.
Несмотря на готичный стиль звезды бурлеска, Дита просто в восторге от платьев популярного российского дизайнера. Артистка часто появляется на светских мероприятиях в вещах отечественного модельера, причем фон Тиз умело подстраивает все предметы гардероба под свой фирменный стиль, тем самым не выбиваясь из своего культового образа. К слову, платья данного дизайнера высоко оценивает и другая американская суперзвезда — Кэти.