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57 минут назад

СМИ: Ургант продает недвижимость в России

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант в срочном порядке выставил на продажу свою элитную недвижимость в России. Звезда уже даже провел несколько переговоров о продаже. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Ургант избавляется от недвижимости в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, Ургант продает свои апартаменты в «Москва-сити» и элитный особняк в Подмосковье в «Горках-10». Одновременно с этим телезвезда подыскивает новое жилье в Израиле или в Грузии. По данным канала, в Тбилиси артисту приглянулись апартаменты площадью 140 квадратных метров.

«Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на «объединение» (сам Иван имеет гражданство Израиля), что позволяет получить гражданство супруге и детям», - говорится в сообщении.

Напомним, Ургант осудил проведение спецоперации на Украине еще в первые дни после ее начала. По слухам, из-за этого телеведущего отстранили от эфиров и разорвали рекламные контракты. После этого он спешно уехал с семьей в Израиль, где имеет гражданство в 2018 года.

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Не так давно стало известно, что Иван Ургант вернулся в Россию. он был замечен в одном из ресторанов Москвы.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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