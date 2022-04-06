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30 минут назад

Киркоров признался в связях с Агурбаш во время брака с Пугачевой

Елена Прошина

Российский исполнитель Филипп Киркоров публично признался о связях на стороне во время брака с певицей Аллой Пугачевой, сообщает издание Day.ru.

Киркоров признался в связях с Агурбаш во время брака с Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что чуть не изменил с моделью и певицей Анжеликой Агурбаш. Соблазн возник накануне развода с Пугачевой.

«Я когда уже понял, что мой брак трещит по швам, мне надо было спасать как-то личную жизнь, и на горизонте появилась Анжелика. Не пошел по рукам, там муж. Но муж ко мне как-то хорошо относился, как-то всерьез меня не воспринимал как конкурента», — заявил Киркоров.

Певица и исполнитель нередко выступали в дуэте, и признание Киркорова шокировало 51-летнюю артистку, полагавшую, что Филипп видит в ней только профессионала, а не объект вожделения. Тем не менее, Агурбаш подтвердила теплые отношения между ними.

«Было ощущение, как будто <…> мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста», — призналась певица.

При этом певица и подумать не могла, что Киркоров когда-то смотрел на нее не просто как на друга и коллегу.

«У нас были обоюдные симпатии, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Я не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание серьезно как на женщину», — отметила певица.

Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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