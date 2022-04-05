Раскрыта настоящая причина распада дуэта «Непара»

Бывшая участница коллектива «Непара» Виктория Талышинская рассказала о настоящей причине ухода из дуэта. Как сообщает «Пятый канал», артистку с партнером по сцене Александром Шоуа связывал не только общий проект, но и любовные отношения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В какой-то момент Виктория встретила другого мужчину и прекратила романтические отношения с музыкантом. Из-за этого Шоуа начал «измываться» над ней — упрекал в том, что она поправилась и постоянно был недоволен ее работой. Через некоторое время терпение у Талышинской закончилось и она ушла из коллектива.

«Не хочу с Сашей я вообще иметь никаких дел, переговоров и так далее», — заявила Виктория.

Сейчас Виктория Талышинская ни о чем не жалеет, она замужем за успешным реставратором, живет на Рублевке, а ее дочь посещает детский сад за 1 млн рублей в год, где часть воспитателей — носители английского языка.