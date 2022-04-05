Названы причины смертельной болезни Заворотнюк

Еще несколько лет назад Анастасия Заворотнюк могла похвастаться блестящей карьерой и счастливой жизнью. У звезды было все: признание публики, любимый муж и дети, которыми она может гордиться. Однако идиллию актрисы нарушила опухоль мозга.

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Артистка уже несколько лет борется с раком. Болезнь жене Петра Чернышева диагностировали еще в 2018 году, вскоре после рождения их единственной общей дочери Милы. Сначала Анастасия перестала выходить в свет. Уже на тот момент пошли слухи о недуге, из-за которого женщина не появляется на людях. Но мало кто мог предположить, что речь идет об опухоли мозга.

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Семья Заворотнюк не сразу раскрыла ее диагноз, хотя в какой-то момент он стал секретом Полишинеля. Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» жадно искали любую достоверную информацию о ее состоянии. Ситуацию усложняло то, что родные больной Заворотнюк наотрез отказывались давать комментарии. Лишь время от времени просили народ не доверять непроверенным сведениям.

Россиян между тем интересовало, что могло довести Анастасию до такой страшной болезни. В Сети появлялись разные теории, однако их всех превзошли заявления экс-супруга артистки. Немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф был первым мужем Заворотнюк. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, влюбленные решили пожениться. Анастасии тогда было всего 22 года. Со стороны казалось, что у Заворотнюк и Шварцкопфа все идеально. И только в 2020-м предприниматель поделился подробностями, которые многих заставили иначе взглянуть на первый брак звезды «Моей прекрасной няни».

Семейная жизнь супругов продлилась всего год, рухнув из-за перенесенного Анастасией выкидыша. Причем Олаф даже спустя много лет после развода был уверен, что потеряла ребенка актриса не случайно.

«Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш», — утверждал Шварцкопф.

Вторым избранником красавицы Заворотнюк стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. Однако надежды Анастасии на счастливую жизнь снова не оправдались, избранник оказался домашним тираном. Постоянные запреты и побои стали обыденностью для артистки.

По мнению Олафа Шварцкопфа, выкидыш и рукоприкладство Стрюкова могли стать причиной развития опухоли головного мозга у Заворотнюк. Предприниматель также напомнил о том, что у Анастасии были тяжелые роды в браке со вторым супругом. После появления на свет дочери Анны актриса чуть не умерла. Врачи еле спасли звезду, дело дошло до реанимации.

Напомним, одна из самых популярных теорий о причинах страшного заболевания Заворотнюк заключается в том, что недуг могла спровоцировать гормональная терапия. Ведь чтобы подарить третьему мужу Петру Чернышеву дочь, Анастасия будто бы решилась на ЭКО.