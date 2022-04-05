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1 час назад

Меладзе заметили на частном корпоративе в Петербурге

Елена Прошина

Певца Валерия Меладзе сфотографировали во время выступления на частном закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге. Фото певца с мероприятия появилось в Telegram-канале «Admin.anshlak».

Меладзе заметили на частном корпоративе в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, исполнителя пригласили выступить на дне рождения.

«Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души», — написал автор канала.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Валерий Меладзе неоднократно негативно высказывался о России. После этих довольно резких высказываний по стране начались отмены концертов певца по всей стране. По всей видимости, это не мешает ему продолжать зарабатывать на частных закрытых вечеринках.

Напомним, что ранее в Сети появилась неофициальная информация о запрете концертов 22 артистов, которые в негативном ключе высказывались спецоперации на Украине. В список попал кроме Меладзе попал Иван Дорн, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Макс Барских, Анастасия Каменских и другие. По имеющимся данным, об этом оповещены руководители концертных площадок и залов.

Шоу-бизнес,Анастасия Каменских,Макс Барских,Иван Дорн,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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