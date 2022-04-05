Меладзе заметили на частном корпоративе в Петербурге

Певца Валерия Меладзе сфотографировали во время выступления на частном закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге. Фото певца с мероприятия появилось в Telegram-канале «Admin.anshlak».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации канала, исполнителя пригласили выступить на дне рождения.

«Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души», — написал автор канала.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Валерий Меладзе неоднократно негативно высказывался о России. После этих довольно резких высказываний по стране начались отмены концертов певца по всей стране. По всей видимости, это не мешает ему продолжать зарабатывать на частных закрытых вечеринках.