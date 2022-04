Макс Барских: биография, личная жизнь, фото

Макс Барских — украинский певец и автор песен, известный в своей стране, а также в России и в других государствах постсоветского пространства, выпускник Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. Среди его известных работ — альбом "Туманы"; фильм "Мадемуазель Живаго"; клип на песню "Теряю тебя" / Lost In Love, снятый в формате 3D; песни "Лей, не жалей", "Неземная", "Моя любовь", "Берега". Обладатель премий "Хрустальный микрофон", "Золотой граммофон", RU.TV, "Премии Муз-ТВ" и других наград.

Детство и юность

"Фабрика звезд-2"

В 2008 году Барских прошел кастинг на шоу "Фабрика звезд-2", которым руководила Наталья Могилевская. Студент Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства собирался идти на прослушивание вместе с Мишей Романовой и еще одной девушкой. Накануне друзья обсуждали свое возможное участие в знаменитом проекте допоздна и в результате смогли уснуть только под утро. В итоге девушки отказались идти на кастинг, потому что не выспались, и Барских отправился туда один. На отборе он отличился каверами на песни Ар Келли I believe I can fly и Бритни Спирс Everybody.