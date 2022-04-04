Макс Барских: биография, личная жизнь, фото

Макс Барских — украинский певец и автор песен, известный в своей стране, а также в России и в других государствах постсоветского пространства, выпускник Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. Среди его известных работ — альбом "Туманы"; фильм "Мадемуазель Живаго"; клип на песню "Теряю тебя" / Lost In Love, снятый в формате 3D; песни "Лей, не жалей", "Неземная", "Моя любовь", "Берега". Обладатель премий "Хрустальный микрофон", "Золотой граммофон", RU.TV, "Премии Муз-ТВ" и других наград.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Детство и юность

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Настоящее имя украинской поп-звезды — Николай Николаевич Бортник. Он родился 8 марта 1990 года в Херсоне в семье, не имеющей отношения к искусству. Родители были заняты на работе, а за будущим популярным певцом присматривали его старший брат и сестра.

Детство Барских сложно назвать счастливым. Отец много пил и занимался рукоприкладством, а когда сыну было 11 лет — ушел из семьи. После этого Барских и его родитель долгие годы не общались. Они помирились лишь через 16 лет, снявшись вместе в клипе на песню "Февраль". В 2018 году отец Барских умер.

Но вернемся к детству певца. Будущая звезда в школе был хулиганом. При этом дрался он редко и пользовался популярностью среди одноклассников.

Барских учился в лицее искусств по специальности художник. Когда мальчик поступал в это учебное заведение, преподаватели констатировали, что у него нет ни слуха, ни голоса, поэтому было решено, что ему надо рисовать, пишет сайт "Узнай всё!" Однако и здесь начались проблемы. Коля Бортник был таким неусидчивым, что ему было сложно завершить начатый рисунок. Поэтому мальчик быстро сделал вывод, что художником ему не быть.

Несмотря на неутешительный вердикт учителей, Барских захотел сделать карьеру певца. Он полюбил петь, когда дома появился музыкальный центр с функцией караоке. Мальчик также посещал музыкальный кружок при лицее, где он учился.

Коля Бортник был вынужден рано начать работать — его семья была далеко не богатой. Юноша раздавал на улице рекламные проспекты, был консультантом в косметической фирме, а потом устроился официантом в кафе. В результате Барских удалось накопить денег на поездку в Киев, куда он отправился после окончания школы вместе со своей подругой из художественного лицея Натальей Могилинец (сейчас известна как Миша Романова, бывшая солистка "ВИА Гры").

Несмотря на увещевания матери, которая настаивала на получении серьезной профессии, Барских захотел учиться в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства. Он поступил в это учебное заведение на специальность "эстрадный вокал".

ТАСС

"Фабрика звезд-2"

В 2008 году Барских прошел кастинг на шоу "Фабрика звезд-2", которым руководила Наталья Могилевская. Студент Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства собирался идти на прослушивание вместе с Мишей Романовой и еще одной девушкой. Накануне друзья обсуждали свое возможное участие в знаменитом проекте допоздна и в результате смогли уснуть только под утро. В итоге девушки отказались идти на кастинг, потому что не выспались, и Барских отправился туда один. На отборе он отличился каверами на песни Ар Келли I believe I can fly и Бритни Спирс Everybody.

Получив возможность принять участие в шоу "Фабрика звезд-2", певец решил сменить свое настоящее имя на псевдоним. Он соединил имя своего старшего брата (Максим) и фамилию бабушки (Барская), пишет "Культурология".

На проекте Макс Барских исполнил такие песни, как "Потанцуй со мной" (совместно с Тимати), "Я не забуду тебя никогда" (совместно с Маша Фокина & Влад Дарвин), "За что" (совместно со Светланой Лободой), "Так не бывает" (совместно с М. Савин & Иракли), "Аномалия", "Незнакомка". Наталья Могилевская стала его продюсером.

В одном из выпусков шоу "Фабрика звезд-2" Барских прямо на сцене попытался вскрыть себе вены, признавшись в любви к Светлане Лободе. Неизвестно, был ли он действительно влюблен в певицу, или же это был пиар-ход, но именно эта выходка привлекла внимание к начинающему артисту.

Барских покинул "Фабрику" по собственному желанию.

ТАСС

Дальнейшая карьера

Свой первый альбом — 1: Max Barskih — певец выпустил в 2009 году. В него вошли 13 песен, на четыре из них были сняты клипы. В следующем году вышел сингл "Сердце бьется", записанный совместно с Лободой, и видео на него. Ролик стоимостью 140 млн долларов был признан самым дорогим видеоклипом Украины на тот момент.

В том же году Барских решил принять участие в проекте "Фабрика. Суперфинал", на котором представил еще одну песню — "Студент". Позже вышло видео на эту композицию.

В списке работ Макса Барских — музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго", в котором он снялся вместе с Ларой Фабиан. Украинец прошел кастинг на роль в этой картине в том же 2010 году. В фильме он играет русского солдата, влюбленного во француженку, роль которой исполняет Фабиан.

ТАСС

В следующем году Барских представил первый на постсоветском пространстве клип в формате 3D — на песню "Теряю тебя" / Lost In Love. Также он презентовал новый сингл Atoms / "Глаза-убийцы". Клип на эту песню снимался на Красной площади.

Помимо этого, в 2011 году Барских был признан Певцом года на церемонии вручения премии "Хрустальный микрофон" и получил награду "Золотой граммофон" (Украина) за песню "Агония".

В 2012 году Макс Барских попытался принять участие в конкурсе "Евровидение" от Украины. Певец занял второе место в национальном отборе, уступив Гайтане.

В 2012-2017 годах артист выпустил три новых альбома — Z.Dance, "По Фрейду" и "Туманы". В 2020-м вышла его пятая и на данный момент последняя пластинка "1990". В том же году певец принял участие в шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.

ТАСС

Список официальных синглов Макса Барских

2009 год: S.L. "Пусто", DVD (feat. Наталья Могилевская), "Агония"

2012 год: Dance, Alive

2013 год: "По Фрейду", "Какой была твоя любовь", Hero_In, "Небо"

2014 год: "Отпусти", "Всё серьёзно"

2015 год: "Хочу танцевать", "Подруга-ночь"

2016 год: "Займемся любовью", "Последний летний день", "Туманы" ("Неверная")

2017 год: "Февраль"

2018 год: "Берега"

2019 год: "Лей, не жалей", "Неземная"

2020 год: "По секрету"

2021 год: Just Fly, Tequila Sunrise

2022 год: No Exit

Промосинглы

2010 год: "Сердце бьется" (feat. Лобода), "Студент"

2011 год: "Теряю тебя", "Белый ворон", "Глаза-убийцы"

2012 год: Fuck Off, "Пылай"

2015 год: HLOP, HLOP, HLOP

2016 год: Досi люблю (feat. Даша Суворова)

2017 год: "Моя любовь", "Сделай громче"

2018 год: "Сделай громче" (feat. L`One)

2019 год: "Неслучайно"

2020 год: "Небо льет дождем", "Двое", Silence, Lonely (feat. Джаро)

2021 год: "Ночь проводник" (Remake), BESTSELLER (feat. Zivert)

РИА Новости

Макс Барских: личная жизнь и интересные факты

Макс Барских не женат. СМИ предполагают, что артист состоял в близких отношениях со своей подругой детства Мишей Романовой, с которой он часто появлялся на светских тусовках. Романова покинула группу "ВИА Гра" в связи с беременностью, и летом 2018 года у нее родился сын. Имя отца своего ребенка певица не называет, но некоторые журналисты считают, что это Барских.

В 2016 году в Сеть попали фотографии певца с моделью Машей Руденко, однако подтверждения их романа не последовало.

Непонятно также, какие отношения связывают певца со Светланой Лободой (напомним, на шоу "Фабрика звезд-2" Барских прямо на сцене попытался вскрыть вены, признавшись в любви к певице). Позже, в 2017 году он принялся целовать Лободу во время их совместного выступления. Судя по виду артистки, она не ожидала такого поступка, пишет "Биограф".

Ряд источников утверждает, что на самом деле Барских не интересуется женщинами и состоит в романтических отношениях со своим продюсером Аланом Бадоевым, с которым он познакомился еще на "Фабрике". Официального подтверждения этой информации тоже нет.

Последние новости

В марте 2022 года Барских вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Исполнитель хитов "Туманы", "Неземная" и "Лей, не жалей" сообщил поклонникам, что собирается принять участие в военных учениях.