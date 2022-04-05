Оливия Родриго разбила одну из своих трех наград

Американская поп-певица, трехкратная лауреатка премии «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из своих наград. Об этом пишет журнал People.

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Известно, что 19-летняя исполнительница получила статуэтки в таких номинациях, как «Лучший новый артист», «Лучшее сольное поп-исполнение», а также «Лучший вокальный поп-альбом». После церемонии вручения «Грэмми» Родриго прошла для фотосессии на ковровую дорожку и случайно выронила один из золотых граммофонов, который раскололся надвое.

В People обратили внимание на то, что подобная ситуация была у кумира артистки — певицы Тейлор Свифт. В 2010 году ей не удалось удержать четыре награды «Грэмми».