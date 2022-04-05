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1 час назад

Лауреатка «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из своих трех наград

Lenta.ruиещё 1

Американская поп-певица, трехкратная лауреатка премии «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из своих наград. Об этом пишет журнал People.

Оливия Родриго разбила одну из своих трех наград
Фото: ReutersReuters

Известно, что 19-летняя исполнительница получила статуэтки в таких номинациях, как «Лучший новый артист», «Лучшее сольное поп-исполнение», а также «Лучший вокальный поп-альбом». После церемонии вручения «Грэмми» Родриго прошла для фотосессии на ковровую дорожку и случайно выронила один из золотых граммофонов, который раскололся надвое.

В People обратили внимание на то, что подобная ситуация была у кумира артистки — певицы Тейлор Свифт. В 2010 году ей не удалось удержать четыре награды «Грэмми».

В марте этого года Оливию Родриго назвали женщиной года по версии премии Billboard Women in Music. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.

Шоу-бизнес,Бонни Райт,
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