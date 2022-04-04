За все надо платить: 5 звезд, которые потеряли состояние из-за развода

Раздел имущества для знаменитостей всегда долгий и тяжелый процесс: они лишаются домов, квартир и шестизначных сумм, чтобы обрести свободу

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Расставание с близким человеком — всегда огромный стресс, но иногда развод сопровождают долгие и изматывающие суды, в которых бывшие муж и жена делят имущество. В случае звезд шоу-бизнеса экс-супруги борются не за квартиру и дачу, а за особняки, миллионы долларов и бизнес-проекты.

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Некоторые знаменитости во время развода теряют целое состояние, а публика и пресса еще много лет обсуждает масштабы раздела имущества. Джефф Безос и Маккензи Скотт: 38 миллиардов долларов Основатель Amazon Джефф Безос и Маккензи Скотт поженились, когда молодой предприниматель еще не был сказочно богат. О брачном контракте супруги не думали, надеясь, как и все молодожены, прожить вместе всю жизнь.

В 2019 году бизнесмен и его жена сообщили о разводе. Публика замерла в ожидании: если бы Маккензи решила отсудить у мужа половину его состояния, он лишился бы статуса самого богатого человека в мире. Но экс-супруги сумели договориться: бывшая миссис Безос получила четверть акций Джеффа в Amazon. Этот пакет оценивается в 38 миллиардов долларов! Управлять акциями и голосовать от ее имени Маккензи поручила Джеффу. Она отказалась от своей части в других компаниях Безоса, оставив мужу космическую отрасль, СМИ и высокие технологии. Благодаря такой щедрости Маккензи, бизнесмен сохранил статус «самого богатого человека в мире», а его бывшая жена вошла в список самых обеспеченных женщин планеты.

Яна Рудковская и Виктор Батурин: 26 миллионов долларов В 2008 году публика с замиранием следила за громким разводом бизнесмена и начинающего продюсера. Яна регулярно посещала телешоу, в которых рассказывала об ужасах семейной жизни. По ее словам, Виктор Батурин изменял ей, был жестоким, контролировал каждый шаг. Расставание проходило не менее драматично: предприниматель не давал Яне видеться с детьми, претендовал на ее бизнес в Сочи и права на продюсирование Димы Билана.

Разбирательства длились больше года, опытным адвокатам удалось отстоять интересы Яны. Она получила особняк в Москве, нежилое помещение в Сочи, права на музыкальный проект. Имущество, переданное Рудковской оценивается в 26 миллионов долларов, но, по ее признанию, главная победа — полная опека над детьми.

Мел Гибсон и Робин Мур: 850 миллионов долларов 25 лет счастливого брака Мел Гибсон променял на увлечение русской моделью: девушка так очаровала актера, что он без раздумий решил расстаться с женой Робин. Развод получился громким, женщина обвиняла мужа в предательстве, СМИ и поклонники звезду осуждали. Чтобы ускорить расторжение брака, Мел предложил Робин солидные отступные: жена получила 850 миллионов долларов. Жизнь Гибсона после развода сложилась совсем не так, как он надеялся: роман с моделью вскоре закончился, ролей предлагали все меньше, а количество поклонников звезды заметно убавилось.

Евгений Петросян и Елена Степаненко: полтора миллиарда рублей Казалось, этот творческий и семейный союз нерушим, но в 2018 году Петросян и Степаненко сообщили о расставании. Юморист нашел свое счастье в объятиях молодой помощницы Татьяны Брухуновой, которая два года спустя родила от знаменитости сына Вагана. Но новый роман Евгения Вагановича был омрачен долгими судебными разбирательствами: экс-супруги пытались поделить квартиры, загородный дом, автопарк и коллекцию произведений искусства. Особенно юморист переживал за собрание редких книг.

В прошлом году стало известно, что решением суда Елене Степаненко отошло около 200 миллионов рублей. Но юмористку это не устроило, в начале этого года она снова обратилась в суд, требуя пересмотреть результаты раздела: особенно ее интересует квартира в центре столицы и несколько мест для парковки рядом с ней.

Адель и Саймон Конекки: 140 миллионов долларов Фото плачущей Адель, что-то эмоционально объясняющей собеседнику по телефону, облетели весь мир. Оказалось, что дива говорила с бывшим мужем Саймоном. После развода не самый успешный комик решил отсудить у знаменитости почти половину ее состояния — 140 миллионов долларов. Адель была шокирована, ведь эти деньги заработала именно она. Но вскоре знаменитость решила, что не готова к долгим судебным разбирательствам.