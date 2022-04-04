Рэпер Элджей попал в аварию в ОАЭ

Рэпер Элджей попал в ДТП на одной из улиц Дубая.

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Рэпер Алексей Узенюк, известный широкой публике под творческим псевдонимом Элджей, стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент, в котором был разбит автомобиль марки Lamborghini, произошел в Арабских Эмиратах на одной из улиц Дубая, передает издание Inforeactor.ru.

По сведениям СМИ, артист отметил, что с ним все в порядке, но не стал уточнять, по какой причине случилась авария и кто был ее виновником.