Пошел по пути Максима Галкина?! Агутин ответил на хамство Собчак: «Время все расставит по своим местам»

В новом выпуске «Осторожно: Собчак» ведущая прошлась по многим российским звездам, годами завоевывавшим места под солнцем на российской эстраде и сделала особый акцент на поведении Леонида Агутина и Полины Гагариной.

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На данный момент селебрити не дали никакого ответа на скандальный выпуск и предпочли не комментировать ироничные слова журналистки. Одной из последних реплик Агутина и вовсе оказалось достаточно нейтральное высказывание, которое появилось в СМИ еще неделю назад. Он призвал людей продолжать свою работу, несмотря на происходящее в мире:

«На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны… А пока будем делать то, что умеем и что должны».

Стоит добавить, что Максим Галкин стал одним из тех немногих коллег Ксении, которые не боятся высказывать свое мнение о слишком самоуверенной ведущей, а также имеют парочку «козырей в рукаве» против Собчак.