«Я очень боюсь телепередач»: Пресняков - старший рассказал о страхах

Владимир Пресняков-старший уже 55 лет состоит в браке с одной и той же женщиной. Факт, для сферы шоу-бизнеса почти уникальный. С Еленой Кобзевой молодой Владимир познакомился, будучи саксофонистом и аранжировщиком ансамбля «Самоцветы». Девушку взяли туда солисткой.

Тем не менее вокруг известных персон всегда вьются слухи и сплетни. Особенно частым атакам подвергается личная жизнь звезд. 77-летний музыкант признался, что, наблюдая приключения коллег по шоу-тусовке, опасается посмертного злословия, - информирует Экспресс Газета.

«Я очень боюсь телепередач. Потому что как только ты откинешь копыта, дня через два выяснится, что в Усть-Каменогорске у тебя внебрачные дети, какое-нибудь жилье в Испании, где-то живут непонятные тайные жены с детьми», - констатировал Пресняков.

У музыканта Владимира Преснякова-старшего обнаружили рак и отняли почку. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам 75-летнего Преснякова, он долго терпел боль в боку, но решился пройти обследование только тогда, когда боль стала невыносимой.