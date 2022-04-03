«Клевета наказана»: Кудрявцева выиграла суд у Разина

Лера Кудрявцева выиграла суд у продюсера группы «Ласковый май». Некоторое время назад Андрей Разин разместил в социальной порочащие ее сведения.

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«Клевета наказана, и слава богу», — радуется телеведущая.

У продюсера и телеведущей давний конфликт. Причем активно действующей стороной выступал именно Разин, регулярно выкладывавший в сеть гадости про Кудрявцеву.

Последней каплей, сподвигнувшей теледиву обратиться к законникам, был пост Разина, где он рассказал о том, что в середине 90-х, во время гастролей, вызвал в гостиницу музыкантам коллектива проституток. Якобы, среди них была Кудрявцева.

После этого телеведущая подала иск в суд, - рассказывает

«Комсомольская Правда».

Правда, в связи с тем, что Разин уехал в Америку и, судя по тому, что распродал свою российскую недвижимость, возвращаться не собирается, взыскать с него компенсацию будет сложно. Но сам факт победы Леру очень вдохновил.