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24 минуты назад

Чем болен Дима Билан?

Ирина Лебедева

Дима Билан не так давно признался, что был вынужден заняться своим здоровьем, и в социальную сеть выложил фотографии из клиники, где делал операцию. Теперь же артист проходит реабилитационный период.

Чем болен Дима Билан?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты попытались разобраться, что же все-таки происходит с 40-летним победителем «Евровидения»? Об этом сообщает Экспресс Газета.

Музыкант ранее жаловался на нарушение работы желудочно-кишечного тракта, у него был диагностирован гастрит, который, как известно, зачастую перерастает в язву.

Кроме того, Дима страдал от болей из-за межпозвоночных грыж, что порой очень осложняло выступления.

Не исключено, что артист лечится от пристрастия к алкоголю. Свою зависимость от него Билан признавал публично – в том числе и в интервью Ксении Собчак. Также скандалы на концертах в Казахстане и Самаре сильно подпортили репутацию певца.

И, наконец, вполне возможно, что Дима приводит в порядок не только физическое, но и ментальное здоровье. В последнее время он часто говорил, что находится в состоянии депрессии.

«Да и в целом здоровье 40-летнего артиста периодически его подводило. Может быть, сейчас он избавляется от старых проблем и проводит тотальный чекап организма», - сказал журналист Антон Беккужев.

Билан заверил подписчиков, что уже идет на поправку.

«Друзья мои! Все вижу и слышу. Все под контролем. Я в порядке и восстанавливаюсь. Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления. Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе», — написал певец.

Также Билан напомнил подписчикам о планируемом в мае большом туре по России. Судя по всему, к этому моменту певец уже полностью поправится и полноценно вернется на сцену. Деталями тура певец пообещал поделиться в ближайшее время.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Ксения Собчак,
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