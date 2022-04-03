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1 час назад

Овсиенко во время концерта едва удержала микрофон

Ирина Лебедева

Татьяна Овсиенко давно не появлялась на сцене. И вот на днях экс-солистка группы «Мираж» выступила в московском ночном клубе на ретро-концерте. 55-летняя певица неплохо выглядела, однако у нее очень сильно тряслись руки.

Овсиенко во время концерта едва удержала микрофон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают журналисты Экспресс Газеты со ссылкой на программу «Ты не поверишь!» на канале НТВ, в какой-то момент певица еле удержала микрофон.

«Стройная певица зажигала вместе с публикой под свои хиты, но в какой-то момент у нее задрожала правая рука — сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее. Она перекладывает микрофон в левую руку, а увидев, что ее снимают на видео, жестами запрещает съемку»

После концерта представители прессы хотели взять интервью у звезды 90-х, но Татьяна едва перемолвилась с журналистами парой фраз.

В СМИ и социальных сетях ранее ходили слухи о том, что певица злоупотребляет алкоголем. А еще говорят, что певица терпит плохое отношение к ней своего мужа…

Сейчас Овсиенко живет в гражданском браке с бизнесменом Александром Меркуловым, который был осужден за организацию убийства и подделку документов. Татьяна помогала своему возлюбленному с адвокатами и дождалась его из тюрьмы.

Татьяна Овсиенко и раньше не любила быть в центре внимания, но с того момента, как легенда 90-ых стала жить вместе с Александром Меркуловым, звезда и вовсе исчезла из поля зрения

Шоу-бизнес,Татьяна Овсиенко,Александр Меркулов,
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