Овсиенко во время концерта едва удержала микрофон

Татьяна Овсиенко давно не появлялась на сцене. И вот на днях экс-солистка группы «Мираж» выступила в московском ночном клубе на ретро-концерте. 55-летняя певица неплохо выглядела, однако у нее очень сильно тряслись руки.

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Как сообщают журналисты Экспресс Газеты со ссылкой на программу «Ты не поверишь!» на канале НТВ, в какой-то момент певица еле удержала микрофон.

«Стройная певица зажигала вместе с публикой под свои хиты, но в какой-то момент у нее задрожала правая рука — сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее. Она перекладывает микрофон в левую руку, а увидев, что ее снимают на видео, жестами запрещает съемку»

После концерта представители прессы хотели взять интервью у звезды 90-х, но Татьяна едва перемолвилась с журналистами парой фраз.

В СМИ и социальных сетях ранее ходили слухи о том, что певица злоупотребляет алкоголем. А еще говорят, что певица терпит плохое отношение к ней своего мужа…

Сейчас Овсиенко живет в гражданском браке с бизнесменом Александром Меркуловым, который был осужден за организацию убийства и подделку документов. Татьяна помогала своему возлюбленному с адвокатами и дождалась его из тюрьмы.