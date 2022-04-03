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1 час назад

Элджей разбил свой Lamborghini

Ирина Лебедева

Хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) опубликовал в социальных сетях фото своего разбитого автомобиля Lamborghini Urus. Машина серьезно повреждена.

Элджей разбил свой Lamborghini
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее бывшего супруга Насти Ивлеевой уже не раз ловили за нарушение правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости. И даже лишали прав на полтора года. Это было в России.

Теперь же авария с участием рэпера случилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Узенюк сейчас находится в Дубае. Никаких подробностей он не сообщил, также неизвестно, кто был виновником ДТП, и насколько сильно пострадал он сам, - пишет

ФАН.

Музыкант неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с вождением. В 2020 году он похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Поклонники Элджея раскритиковали его, назвав это странным поводом для гордости.

В мае 2021 года рэпера поймали пьяным за рулем. Музыкант ехал на автомобиле BMW по проспекту Маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,
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