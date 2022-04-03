Элджей разбил свой Lamborghini

Хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) опубликовал в социальных сетях фото своего разбитого автомобиля Lamborghini Urus. Машина серьезно повреждена.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее бывшего супруга Насти Ивлеевой уже не раз ловили за нарушение правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости. И даже лишали прав на полтора года. Это было в России.

Теперь же авария с участием рэпера случилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Узенюк сейчас находится в Дубае. Никаких подробностей он не сообщил, также неизвестно, кто был виновником ДТП, и насколько сильно пострадал он сам, - пишет

ФАН.

Музыкант неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с вождением. В 2020 году он похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Поклонники Элджея раскритиковали его, назвав это странным поводом для гордости.