Чумаков объяснил свое отсутствие в России

На фоне того, что некоторые звезды принимают решение об эмиграции, к тем представителям шоу-бизнеса, кто сейчас находится за пределами России, приковано особое внимание публики.

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Алексей Чумаков, который сейчас находится в Средней Азии вместо со своей супругой Юлией Ковальчук, специально обратился к поклонникам. Артист сообщил, что находится в гастрольной поездке. А жена просто решила полюбоваться красотами Востока, коль скоро предоставилась такая возможность, - сообщает СтарХит.

«Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на нее», - объяснил Алексей.

Чумаков пообещал подписчикам, что будет выкладывать в социальной сети фото- и видеоотчеты.

«Буду наслаждаться красотами фантастического древнейшего города и буду знакомить вас обязательно с ними. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть, чему удивляться и чем наслаждаться. Мы стартуем кайфовать от Самарканда».

Ранее своими соображениями по поводу того, почему его перестали приглашать в популярные шоу, Чумаков поделился в новом выпуске YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

По словам артиста, у него много недоброжелателей, которые вставляют палки в колеса. Порой его выступления на каких-то мероприятиях отменяются без его ведома, а сам он узнает об этом, как о свершившемся факте.