В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Чумаков объяснил свое отсутствие в России

Ирина Лебедева

На фоне того, что некоторые звезды принимают решение об эмиграции, к тем представителям шоу-бизнеса, кто сейчас находится за пределами России, приковано особое внимание публики.

Чумаков объяснил свое отсутствие в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей Чумаков, который сейчас находится в Средней Азии вместо со своей супругой Юлией Ковальчук, специально обратился к поклонникам. Артист сообщил, что находится в гастрольной поездке. А жена просто решила полюбоваться красотами Востока, коль скоро предоставилась такая возможность, - сообщает СтарХит.

«Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на нее», - объяснил Алексей.

Чумаков пообещал подписчикам, что будет выкладывать в социальной сети фото- и видеоотчеты.

«Буду наслаждаться красотами фантастического древнейшего города и буду знакомить вас обязательно с ними. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть, чему удивляться и чем наслаждаться. Мы стартуем кайфовать от Самарканда».

Ранее своими соображениями по поводу того, почему его перестали приглашать в популярные шоу, Чумаков поделился в новом выпуске YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

По словам артиста, у него много недоброжелателей, которые вставляют палки в колеса. Порой его выступления на каких-то мероприятиях отменяются без его ведома, а сам он узнает об этом, как о свершившемся факте.

Около 10 лет назад таким образом его поссорили с весьма влиятельным человеком в российском шоу-бизнесе. С тех пор двери в любые проекты, к которым этот человек имеет хоть какое-то отношение, для Чумакова закрыты.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители