Бузова раскрыла семейную тайну

Ольга Бузова возглавляет жюри второго сезона телешоу «Талант», где участники демонстрируют необычные умения и делятся историями своей жизни. Так, один из них, Вячеслав Киселев, рассказал, что вырос в детском доме и работал дворником.

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Поющую телеведущую растрогала судьба молодого человека – она, как и Вячеслав, из Санкт-Петербурга, и в юности тоже занималась тяжелым неквалифицированным трудом.

«Я тоже работала уборщицей, подметала улицы и мыла клинику мамы. Я этого совершенно не стыжусь», — сказала телеведущая.

Тут же Бузова раскрыла печальную семейную тайну.

«Моя бабушка выросла в детдоме. Ее бросила семья, отец родной. Для меня она кумир, я ее фанатка. Я светлее и благороднее женщины не встречала!»

СтарХит отмечает, что признание, сделанное Ольгой, растрогало всех участников съемок.

Среди участников шоу – самые разнообразные таланты: повелитель мыльных пузырей, мастер баланса, король сладкой ваты, девушка с походкой персонажа компьютерной игры и многие другие. Самому юному участнику - 18 лет, а самому возрастному - 85, и это бабушка-рэпер из Санкт-Петербурга.