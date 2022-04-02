Бузова раскрыла семейную тайну

Ольга Бузова возглавляет жюри второго сезона телешоу «Талант», где участники демонстрируют необычные умения и делятся историями своей жизни. Так, один из них, Вячеслав Киселев, рассказал, что вырос в детском доме и работал дворником.
Поющую телеведущую растрогала судьба молодого человека – она, как и Вячеслав, из Санкт-Петербурга, и в юности тоже занималась тяжелым неквалифицированным трудом.
«Я тоже работала уборщицей, подметала улицы и мыла клинику мамы. Я этого совершенно не стыжусь», — сказала телеведущая.
Тут же Бузова раскрыла печальную семейную тайну.
«Моя бабушка выросла в детдоме. Ее бросила семья, отец родной. Для меня она кумир, я ее фанатка. Я светлее и благороднее женщины не встречала!»
СтарХит отмечает, что признание, сделанное Ольгой, растрогало всех участников съемок.
Среди участников шоу – самые разнообразные таланты: повелитель мыльных пузырей, мастер баланса, король сладкой ваты, девушка с походкой персонажа компьютерной игры и многие другие. Самому юному участнику - 18 лет, а самому возрастному - 85, и это бабушка-рэпер из Санкт-Петербурга.
Члены жюри будут оценивать участников, но победителя выберут зрители путем голосования на сайте телеканала «Пятница!».